Mahindra XUV700 Records Bookings: महिंद्र एक्सयूवी 700 लोगों को बेहद पसंद आ रही है। यही कारण है कि दमदार कार की बुकिंग शुरू होते ही रिकॉर्ड बना लिया है। 7 अक्टूबर को 57 मिनट में 25 हजार लोगों ने एक्सयूवी 700 को बुक किया। वह दो दिन में इससे 50 हजार बुकिंग मिल गई है। अब ऑटोमोबाइल कंपनी के कुछ समय के लिए बुकिंग को रोक दिया है।

कंपनी ने बताया कि पहले दिन एक्सयूवी 700 को 11.99 लाख की शुरुआती कीमल पर सेल किया गया। वह दूसरे दिन एक्स शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपए कर दी गई। महिंद्रा की नई एसयूवी पांच और सात सीटर वेरियंट में आती है। कंपनी इसमें डीजल और पेट्रोल इंजन का विकल्प दे रही है। इसे मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ खरीदा जा सकता है।

महिंद्रा एक्सयूवी 700 में mHawk और Stallion Engine का विकल्प है। 2.2 लीटर का mHawk इंजन दो ट्यून के साथ आता है। यह इंजन 360एनएम टॉर्क के साथ 155पीएस की पावर जनरेट करता है। एक्सयूवी का हाई ट्यूंड डीजल इंजन मैनुअल वेरिएंट में 420एनएम के टॉर्क के साथ 185पीएस की शक्ति देता है। वह इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट का 450एनएम टॉर्क है।

महिंद्र एक्सयूवी 700 के दोनों इंजन 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। कंपनी ने MX और AX वेरिएंट लॉन्च किया है। MX को एंट्री लेवल मॉडल के लिए रखा है। जबकि AX में कई शानदार फीचर हैं। इसमें 10.25 इंच डिस्प्ले, वायरलेस एपल कार प्ले, एलेक्सा वॉइस ऑपरेशन, पैनोरमिक सनरूफ और साइड एयरबैग्स शामिल हैं।

A big shout out to all our customers who have showered the #XUV700 with love like never before! Thank you yet again for an overwhelming response. 🙏🏼

Know More: https://t.co/3QTiNURYr0#HelloXUV700 pic.twitter.com/Sj7YoJH9Ez

— MahindraXUV700 (@MahindraXUV700) October 8, 2021