Budget 2022 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। इस दौरान कई अहम घोषणाएं की गईं। बजट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा आर्थिक क्षेत्र सके जुड़े विशेषज्ञों ने भी इस पर अपनी राय रखी। आईए आपको बताएं कि बजट को लेकर इन खास लोगों का क्या कहना है।

राहुल गांधी की प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बजट पर अपनी राय जाहिर करते हुए इसे जीरो बजट बताया उनके मुताबिक वर्ष 2022-23 के लिए पेश आम बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है।

केन्द्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया

केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें पहली बार पहाड़ी इलाकों की सड़कों पर ध्यान दिया गया है। इससे इन इलाकों का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।

नेता प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अमीरों का बजट करार दिया है। उनके मुताबि इसमें आम लोगों के लिए गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है।

Budget is only for the rich; has nothing for the poor. It's Arjuna&Dronacharya's budget, not Eklavya's,(from Mahabharata). They also mentioned cryptocurrency, which doesn't have any law, nor has it been discussed before;budget benefitting their friends: Mallikarjun Kharge, RS LoP pic.twitter.com/SJbXHU6Ip3

— ANI (@ANI) February 1, 2022