    धीरूभाई का 'तीसरा बेटा' कौन? इस शख्स ने मुकेश अंबानी की खातिर छोड़ दिया था अपना बिजनेस

    अंबानी परिवार देश के सबसे प्रभावशाली और बड़े कारोबारी घरानों में शामिल है, जिसका बिजनेस, सांस्कृतिक प्रभाव और चैरिटी वर्क भारत ही नहीं, दुनिया भर में जाना जाता है। रिलायंस ग्रुप को एक विशाल और विविध कॉर्पोरेट एम्पायर के रूप में खड़ा करने का श्रेय धीरूभाई अंबानी को दिया जाता है, जिनकी सोच और नेतृत्व ने इस समूह की नींव मजबूत की।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 07:52:08 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 07:52:08 AM (IST)
    धीरूभाई का 'तीसरा बेटा' कौन? इस शख्स ने मुकेश अंबानी की खातिर छोड़ दिया था अपना बिजनेस
    धीरूभाई का 'तीसरा बेटा' कौन

    HighLights

    1. अंबानी परिवार देश के सबसे प्रभावशाली और बड़े कारोबारी घरानों में है
    2. एक शख्स ऐसा भी है जिसे अक्सर धीरूभाई का ‘तीसरा बेटा’ कहा जाता है
    3. यह उपाधि आनंद जैन को दी जाती ह, वे मुकेश अंबानी के बचपन के मित्र हैं

    डिजिटल डेस्क। अंबानी परिवार(Ambani Family) देश के सबसे प्रभावशाली और बड़े कारोबारी घरानों में शामिल है, जिसका बिजनेस, सांस्कृतिक प्रभाव और चैरिटी वर्क भारत ही नहीं, दुनिया भर में जाना जाता है। रिलायंस ग्रुप को एक विशाल और विविध कॉर्पोरेट एम्पायर के रूप में खड़ा करने का श्रेय धीरूभाई अंबानी (Dhirubhai Ambani) को दिया जाता है, जिनकी सोच और नेतृत्व ने इस समूह की नींव मजबूत की।

    धीरूभाई के बाद यह विरासत उनके बेटों को मिली। लोग मुकेश और अनिल अंबानी को तो अच्छी तरह जानते हैं, मगर एक शख्स ऐसा भी है जिसे अक्सर धीरूभाई का ‘तीसरा बेटा’ कहा जाता है। हालांकि वे रिश्ते से उनके बेटे नहीं हैं, लेकिन अंबानी परिवार से गहरी नज़दीकी होने के कारण उन्हें यह दर्जा मिला।


    कौन हैं धीरूभाई का तीसरा बेटा?

    यह उपाधि आनंद जैन(Anand Jain) को दी जाती है। वे मुकेश अंबानी के बचपन के मित्र हैं और लंबे समय से उनके विश्वसनीय सलाहकारों में गिने जाते हैं। रिलायंस के विस्तार और कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनका योगदान अहम माना जाता है, जिसके चलते लोग उन्हें परिवार का हिस्सा समझते हैं।

    अंबानी परिवार से रिश्ता कितना पुराना है?

    मुकेश और आनंद जैन की दोस्ती मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल में शुरू हुई थी। स्कूल के दिनों में बना यह संबंध वर्षों में और मजबूत होता गया और आगे चलकर यह पेशेवर सहयोग और पारिवारिक नज़दीकी में बदल गया।

    क्या करते थे आनंद जैन?

    जानकारी के अनुसार, आनंद जैन ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में अपनी कंपनी खड़ी करके की थी। लेकिन मुकेश अंबानी को बिजनेस की शुरुआती यात्रा में सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना कारोबार छोड़ दिया। इस कदम को उनकी प्रतिबद्धता और अंबानी परिवार में उनके भरोसे की मिसाल माना जाता है।

    कौन सी कंपनी संभाल रहे हैं?

    रिलायंस के कई क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, फाइनेंस और टेलीकॉम को बढ़ाने में भी आनंद जैन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वर्तमान में वे जय कॉर्प के चेयरमैन हैं। 1985 में स्थापित यह कंपनी प्लास्टिक प्रोसेसिंग के कारोबार में सक्रिय है और BSE तथा NSE दोनों पर लिस्टेड है। BSE पर जय कॉर्प की मार्केट कैपिटल लगभग 2,320 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने 24.53 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जबकि प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेगमेंट ने 142.69 करोड़ रुपये का टर्नओवर दिया।

