धीरूभाई का 'तीसरा बेटा' कौन? इस शख्स ने मुकेश अंबानी की खातिर छोड़ दिया था अपना बिजनेस

डिजिटल डेस्क। अंबानी परिवार(Ambani Family) देश के सबसे प्रभावशाली और बड़े कारोबारी घरानों में शामिल है, जिसका बिजनेस, सांस्कृतिक प्रभाव और चैरिटी वर्क भारत ही नहीं, दुनिया भर में जाना जाता है। रिलायंस ग्रुप को एक विशाल और विविध कॉर्पोरेट एम्पायर के रूप में खड़ा करने का श्रेय धीरूभाई अंबानी (Dhirubhai Ambani) को दिया जाता है, जिनकी सोच और नेतृत्व ने इस समूह की नींव मजबूत की।

धीरूभाई के बाद यह विरासत उनके बेटों को मिली। लोग मुकेश और अनिल अंबानी को तो अच्छी तरह जानते हैं, मगर एक शख्स ऐसा भी है जिसे अक्सर धीरूभाई का ‘तीसरा बेटा’ कहा जाता है। हालांकि वे रिश्ते से उनके बेटे नहीं हैं, लेकिन अंबानी परिवार से गहरी नज़दीकी होने के कारण उन्हें यह दर्जा मिला।