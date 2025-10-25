अंबानी-अदाणी पीछे छूटे, इस ग्रुप ने कमाई के मामले में सबको पछाड़ा

मेरी खबरें
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 07:43:24 AM (IST)
    बिजनेस डेस्क। दिवाली 2024 से दिवाली 2025 तक भारतीय शेयर बाजार में कारोबारियों के लिए बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिले। इस दौरान कुछ बिजनेस घरानों ने निवेशकों की झोली भर दी, तो वहीं कई दिग्गज पीछे रह गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बार अंबानी और अदाणी जैसे नामी कारोबारी घराने टॉप पर नहीं रहे।

    भारती ग्रुप ने मारी बाजी

    सुनील मित्तल के नेतृत्व वाला भारती ग्रुप निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा फायदे वाला घराना साबित हुआ। समूह की कंपनियों का मार्केट कैप एक साल में 10,83,801.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,52,951.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यानी, 24.8% की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई। यह प्रदर्शन टॉप 10 बिजनेस हाउसेस में सबसे ज्यादा रहा।


    बजाज और महिंद्रा ने भी दिखाई मजबूती

    राजीव और संजीव बजाज के नेतृत्व वाला बजाज समूह 24.2% की मार्केट कैप वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इनके बाद आनंद महिंद्रा के नेतृत्व वाला महिंद्रा ग्रुप रहा, जिसने 15.7% की वृद्धि दर्ज की। वहीं, आदित्य बिरला समूह और जेएसडब्ल्यू ग्रुप चौथे और पांचवें नंबर पर रहे।

    अंबानी और अदाणी की स्थिति

    रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में इस दौरान 7.1% की ग्रोथ देखने को मिली और यह 20,61,326.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,07,120.7 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके बावजूद मुकेश अंबानी इस लिस्ट में छठे नंबर पर रहे।

    वहीं, अदाणी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 15,62,344.4 करोड़ रुपये से घटकर 15,02,445.5 करोड़ रुपये पर आ गया। यानी, -3.38% का निगेटिव रिटर्न। इस कारण गौतम अदाणी को सातवें पायदान पर संतोष करना पड़ा।

    टाटा और एचसीएल को झटका

    आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक का मार्केट कैप 15.4% घटा, जबकि टाटा ग्रुप के मार्केट कैप में -13.6% की गिरावट देखी गई। वहीं, सन फार्मा का मार्केट कैप भी -9.6% कम हुआ। यही वजह रही कि टाटा ग्रुप, एचसीएल और सनफार्मा को लिस्ट में 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर रहना पड़ा।

