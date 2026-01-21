DA Hike: डीए की बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट, 5% की बढ़ोतरी संभव, कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा जल्द मिल सकता है। दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बावजूद, डीए (DA Hike News) में अगली बढ़ोतरी इसी आयोग के मानकों के आधार पर होने की संभावना है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अभी लागू नहीं हुआ है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी और ट्रैवल अलाउंस (TA) पर पड़ेगा।

AICPI-IW डेटा तय करेगा बढ़ोतरी का आंकड़ा महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि होगी, यह Ministry of Labour and Employment द्वारा जारी किए जाने वाले 'कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) के डेटा पर निर्भर करता है। दिसंबर 2025 के आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिससे जनवरी 2026 से लागू होने वाली नई दरें स्पष्ट होंगी।