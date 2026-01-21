DA Hike: डीए की बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट, 5% की बढ़ोतरी संभव, कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

मेरी खबरें
    DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा जल्द मिल सकता है। दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बावजूद, डीए (महंगाई ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 03:08:51 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 03:08:51 PM (IST)
    HighLights

    1. नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों का 5% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
    2. 58% से बढ़कर 63% हो जाएगा DA, सैलरी के साथ TA भी बढ़ेगा
    3. 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा सीधा लाभ

    बिजनेस डेस्क। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा जल्द मिल सकता है। दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बावजूद, डीए (DA Hike News) में अगली बढ़ोतरी इसी आयोग के मानकों के आधार पर होने की संभावना है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अभी लागू नहीं हुआ है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी और ट्रैवल अलाउंस (TA) पर पड़ेगा।

    AICPI-IW डेटा तय करेगा बढ़ोतरी का आंकड़ा

    महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि होगी, यह Ministry of Labour and Employment द्वारा जारी किए जाने वाले 'कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) के डेटा पर निर्भर करता है। दिसंबर 2025 के आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिससे जनवरी 2026 से लागू होने वाली नई दरें स्पष्ट होंगी।


    63% तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता

    सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) डीए संशोधित करती है। वर्तमान में जुलाई 2025 से डीए 58% की दर पर है। यदि गणना के अनुसार इसमें 5% का इजाफा होता है, तो यह बढ़कर 63% हो जाएगा।

    सैलरी पर प्रभाव (उदाहरण)

    • यदि आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और डीए 58% से बढ़कर 63% होता है, तो आपके वेतन में सीधे 900 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी।

    • घोषणा में देरी होने पर जनवरी से अब तक का एरियर (Arrear) भी दिया जाएगा।

    TA में भी होगा इजाफा, HRA के लिए करना होगा इंतजार

    डीए बढ़ने का सीधा फायदा 50.14 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में भी स्वतः ही बढ़ोतरी हो जाती है। हालांकि, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बदलाव तभी होगा जब बेसिक सैलरी रिवाइज होगी, जिसकी उम्मीद जुलाई 2028 में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद ही है।

    कैसे कैलकुलेट की जाती है DA Hike

    naidunia_image

