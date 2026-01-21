DA Hike: डीए की बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट, 5% की बढ़ोतरी संभव, कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा जल्द मिल सकता है। दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बावजूद, डीए (DA Hike News) में अगली बढ़ोतरी इसी आयोग के मानकों के आधार पर होने की संभावना है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अभी लागू नहीं हुआ है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी और ट्रैवल अलाउंस (TA) पर पड़ेगा।
महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि होगी, यह Ministry of Labour and Employment द्वारा जारी किए जाने वाले 'कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) के डेटा पर निर्भर करता है। दिसंबर 2025 के आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिससे जनवरी 2026 से लागू होने वाली नई दरें स्पष्ट होंगी।
सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) डीए संशोधित करती है। वर्तमान में जुलाई 2025 से डीए 58% की दर पर है। यदि गणना के अनुसार इसमें 5% का इजाफा होता है, तो यह बढ़कर 63% हो जाएगा।
डीए बढ़ने का सीधा फायदा 50.14 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में भी स्वतः ही बढ़ोतरी हो जाती है। हालांकि, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बदलाव तभी होगा जब बेसिक सैलरी रिवाइज होगी, जिसकी उम्मीद जुलाई 2028 में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद ही है।
