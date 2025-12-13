मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 03:46:56 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 04:00:43 PM (IST)
    क्या आपको मालूम है कि आपके पास मौजूद सोना-चांदी शुद्ध है या नहीं? ऐसे करें चुटकियों में चेक
    सोने-चांदी की शुद्धता कैसे पता करें

    बिजनेस डेस्क। भारत में सोना और चांदी सिर्फ निवेश ही नहीं, बल्कि परंपरा और जरूरत से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि बढ़ती महंगाई के कारण अब 22 कैरेट सोना खरीदना कई लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। वहीं, इस साल चांदी की कीमतों ने भी रिकॉर्ड स्तर छू लिए हैं।

    कीमतें बढ़ने के चलते लोग अब कम कैरेट वाले सोने और कम शुद्धता वाली चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। अगर आप भी हाल के दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं और कम शुद्धता का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है।


    किस कैरेट में कितनी शुद्धता होती है?

    सोना (Gold Purity by Karat)

    कैरेट शुद्धता

    24 कैरेट 99.90%

    22 कैरेट 91.60%

    18 कैरेट 75%

    14 कैरेट 58.30%

    12 कैरेट 50%

    10 कैरेट 41.70%

    9 कैरेट 37.50%

    चांदी की शुद्धता कैसे पहचानें?

    चांदी पर आमतौर पर 999, 958 या 925 जैसे नंबर अंकित होते हैं, जो उसकी शुद्धता बताते हैं।

    चांदी शुद्धता

    999 99.90%

    958 95.80%

    925 92.50%

    800 80.00%

    मेकिंग चार्ज कैसे लगाया जाता है?

    गोल्ड ज्वैलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। यह आमतौर पर दो तरीकों से लिया जाता है। पहला तरीका प्रति ग्राम के हिसाब से होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि ज्वैलर 500 रुपये प्रति ग्राम मेकिंग चार्ज लेता है और आप 10 ग्राम सोना खरीदते हैं, तो कुल मेकिंग चार्ज 5,000 रुपये होगा। दूसरा तरीका प्रतिशत के आधार पर होता है। मान लीजिए ज्वैलरी की कीमत 1 लाख रुपये है और मेकिंग चार्ज 10 फीसदी तय किया गया है, तो इस स्थिति में मेकिंग चार्ज 10,000 रुपये होगा।

