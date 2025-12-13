EPFO Rule 2025: ₹15,000 से ज्यादा सैलरी वालों के लिए PF जरूरी है या नहीं? जानिए EPFO का नियम

बिजनेस डेस्क। EPFO New Rule 2025: अगर आपकी बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर ₹15,000 से ज्यादा है, तो क्या आपके लिए पीएफ अनिवार्य है? इस सवाल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियमों को लेकर स्थिति साफ कर दी है, जो करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए जानना जरूरी है।
EPFO के अनुसार, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए ₹15,000 से अधिक है और जो पहले कभी EPF के सदस्य नहीं रहे हैं, उनके लिए पीएफ में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। यानी पहली नौकरी करने वाले या नए कर्मचारी चाहें तो EPF से बाहर रह सकते हैं।
हालांकि, अगर कोई कर्मचारी पहले से EPF का सदस्य रहा है, तो नई नौकरी में भी उसका PF खाता जारी रहेगा, भले ही उसकी सैलरी ₹15,000 से ज्यादा क्यों न हो। EPFO का स्पष्ट कहना है कि एक बार PF सदस्य बनने के बाद कर्मचारी इस दायरे से बाहर नहीं हो सकता।
इच्छा से PF में शामिल होने का विकल्प
EPFO ने यह भी साफ किया है कि ₹15,000 से अधिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी अपनी मर्जी से PF में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी और नियोक्तादोनों की सहमति जरूरी होती है। यह विकल्प PF स्कीम के Para 26(6) के तहत दिया गया है।
6 महीने की समयसीमा जरूरी
EPFO के मुताबिक, Para 26(6) के तहत दिया गया विकल्प नौकरी जॉइन करने के 6 महीने के भीतर संबंधित EPF कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। तय समयसीमा के बाद स्वैच्छिक सदस्यता लेना मुश्किल हो सकता है।यह नियम खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो लंबी अवधि में बेहतर रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हैं या अपने पुराने PF खाते को लगातार चालू रखना चाहते हैं।
इसे भी पढ़ें- युवाओं के लिए सुनहरा मौका... ₹10,000 लगाएं और लाखों कमाएं, गांव के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया