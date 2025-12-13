EPFO Rule 2025: ₹15,000 से ज्यादा सैलरी वालों के लिए PF जरूरी है या नहीं? जानिए EPFO का नियम

बिजनेस डेस्क। EPFO New Rule 2025: अगर आपकी बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर ₹15,000 से ज्यादा है, तो क्या आपके लिए पीएफ अनिवार्य है? इस सवाल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियमों को लेकर स्थिति साफ कर दी है, जो करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए जानना जरूरी है।

EPFO के अनुसार, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए ₹15,000 से अधिक है और जो पहले कभी EPF के सदस्य नहीं रहे हैं, उनके लिए पीएफ में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। यानी पहली नौकरी करने वाले या नए कर्मचारी चाहें तो EPF से बाहर रह सकते हैं।