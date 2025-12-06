'दाम बढ़ाओ तो लोग नहीं खाएंगे...', पान मसाला-सिगरेट पर GST और सेस को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा बयान

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार जल्द ही एक बड़े टैक्स रिफॉर्म की दिशा में कदम बढ़ाने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि 2025 में प्रस्तावित नया ‘हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस’ (The Health Security se National Security Cess Bill, 2025) केवल पान मसाला, गुटखा और सिगरेट जैसे डिमेरिट गुड्स पर ही लागू होगा। दाल, चावल, आटा या तेल जैसी रोजमर्रा की चीजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

किसलिए लाया जा रहा है नया सेस? सीतारमण के अनुसार, ‘द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025’ का उद्देश्य स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों के लिए एक स्थायी फंड तैयार करना है। सरकार चाहती है कि ऐसे उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया जाए जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, ताकि उनकी खपत कम हो और राज्यों को अतिरिक्त राजस्व मिल सके।