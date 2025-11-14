Bihar में चुनावी नतीजों के दिन सोने के दामों में गिरावट, देखें 24, 22 और 18 कैरेट के Gold Rate

बिजनेस डेस्क। चुनाव नतीजों (Bihar Chunav Result 2025) के बीच बिहार में सियासी माहौल गर्म है, वहीं सोने–चांदी के दामों में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में अगर आप गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मौजूदा समय बेहतर माना जा रहा है क्योंकि कीमतों में छोटी गिरावट देखने को मिली है।

तो चलिए जानते हैं कि आज बिहार में 24, 22 और 18 कैरेट सोने का रेट कितना है। आज बिहार में सोने के ताज़ा रेट पटना में आज 24 कैरेट गोल्ड का भाव 125,760 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना 115,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 94,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। चांदी की बात करें तो पटना में आज 160,360 रुपये प्रति किलो का रेट चल रहा है।