    Bihar में चुनावी नतीजों के दिन सोने के दामों में गिरावट, देखें 24, 22 और 18 कैरेट के Gold Rate

    चुनाव नतीजों (Bihar Chunav Result 2025) के बीच बिहार में सियासी माहौल गर्म है, वहीं सोने–चांदी के दामों में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में अगर आप गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मौजूदा समय बेहतर माना जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 02:21:46 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 02:21:46 PM (IST)
    Bihar में चुनावी नतीजों के दिन सोने के दामों में गिरावट, देखें 24, 22 और 18 कैरेट के Gold Rate
    सोने के दामों में भारी गिरावट

    बिजनेस डेस्क। चुनाव नतीजों (Bihar Chunav Result 2025) के बीच बिहार में सियासी माहौल गर्म है, वहीं सोने–चांदी के दामों में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में अगर आप गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मौजूदा समय बेहतर माना जा रहा है क्योंकि कीमतों में छोटी गिरावट देखने को मिली है।

    तो चलिए जानते हैं कि आज बिहार में 24, 22 और 18 कैरेट सोने का रेट कितना है।

    आज बिहार में सोने के ताज़ा रेट

    पटना में आज 24 कैरेट गोल्ड का भाव 125,760 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना 115,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 94,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। चांदी की बात करें तो पटना में आज 160,360 रुपये प्रति किलो का रेट चल रहा है।


    देशभर में देखें तो भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत सबसे ज्यादा दर्ज की गई है, जहां 10 ग्राम सोना 126,860 रुपये में मिल रहा है। चांदी भी इन शहरों में सबसे महंगी है, यहाँ 1 किलो चाँदी का दाम 161,980 रुपये है।

