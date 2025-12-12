Gold Rate Today: 12 दिसंबर को ऑलटाइम हाई पर पहुंची सोने-चांदी की कीमत, ग्राहकों के उड़े होश

बिजनेस डेस्क। 12 दिसंबर की सुबह सोने-चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली सहित देशभर में सोने का भाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। वहीं चांदी ने भी नया रिकॉर्ड बनाते हुए निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के बाद सुरक्षित निवेश (सेफ हेवेन) माने जाने वाले सोने और चांदी की मांग तेजी से बढ़ी है। कम ब्याज दरों के माहौल में बॉन्ड यील्ड घटने की संभावना रहती है, ऐसे में निवेशक सोना और चांदी जैसे मजबूत एसेट की ओर रुख कर रहे हैं।

दिल्ली में सोने की कीमत 1.30 लाख के पार दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,30,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यह अब तक के उच्चतम स्तरों में से एक है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,20,010 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू बाजार में मांग ने कीमतों को और ऊपर धकेला है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दक्षिण भारत के बाजारों का रुख मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,760 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,19,860 रुपये प्रति 10 ग्राम बनी हुई है। पुणे और बेंगलुरु में भी कीमतें इसी स्तर पर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार में इस साल सोना 67 फीसदी तक चढ़ चुका है, और आने वाले वर्ष 2026 में वैश्विक परिस्थितियां समान रहीं तो सोना 5 फीसदी से 16 फीसदी तक और महंगा हो सकता है।