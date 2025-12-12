मेरी खबरें
    Gold Rate Today: 12 दिसंबर को ऑलटाइम हाई पर पहुंची सोने-चांदी की कीमत, ग्राहकों के उड़े होश

    12 दिसंबर को सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज हुआ। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1.30 लाख रुपये पार पहुंच गया, जबकि चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। फेडरल रिजर्व की दर कटौती, वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ती मांग कीमतों में तेजी का प्रमुख कारण बनी।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 12:10:20 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 12:10:20 PM (IST)
    सोने-चांदी के दामों में तेजी लगातार बनी हुई है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. दिल्ली में सोने की कीमत 1.30 लाख के पार।
    2. मुंबई-चेन्नई में भी सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा।
    3. चांदी 2 लाख प्रति किलो, साल में दोगुना चढ़ी।

    बिजनेस डेस्क। 12 दिसंबर की सुबह सोने-चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली सहित देशभर में सोने का भाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। वहीं चांदी ने भी नया रिकॉर्ड बनाते हुए निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

    अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के बाद सुरक्षित निवेश (सेफ हेवेन) माने जाने वाले सोने और चांदी की मांग तेजी से बढ़ी है। कम ब्याज दरों के माहौल में बॉन्ड यील्ड घटने की संभावना रहती है, ऐसे में निवेशक सोना और चांदी जैसे मजबूत एसेट की ओर रुख कर रहे हैं।


    दिल्ली में सोने की कीमत 1.30 लाख के पार

    दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,30,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यह अब तक के उच्चतम स्तरों में से एक है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,20,010 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू बाजार में मांग ने कीमतों को और ऊपर धकेला है।

    मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दक्षिण भारत के बाजारों का रुख

    मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,760 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,19,860 रुपये प्रति 10 ग्राम बनी हुई है। पुणे और बेंगलुरु में भी कीमतें इसी स्तर पर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार में इस साल सोना 67 फीसदी तक चढ़ चुका है, और आने वाले वर्ष 2026 में वैश्विक परिस्थितियां समान रहीं तो सोना 5 फीसदी से 16 फीसदी तक और महंगा हो सकता है।

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी

    विश्व बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,213.12 डॉलर प्रति औंस पर है। लंदन बुलियन मार्केट के अनुसार, इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने में करीब 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।

    चांदी का सोने से बेहतर रिटर्न

    सोने की तरह चांदी में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। घरेलू बाजार में चांदी का भाव 2,01,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। साल की शुरुआत से अब तक चांदी में 116.72 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो सोने से अधिक है। चीन से बढ़ती मांग, औद्योगिक उपभोग में इजाफा और ग्लोबल सप्लाई की कमी इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 62.88 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया है।

