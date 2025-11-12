मेरी खबरें
    Gold Rates Today: सोने-चांदी की कीमतों में तीसरे दिन भी उछाल, जानिए आज का भाव

    देशभर में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी देखी गई। जयपुर में सोना सबसे सस्ता और भोपाल-इंदौर में सबसे महंगा है। एमसीएक्स पर सोना 124,043 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 155,522 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 12:42:05 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 01:15:37 PM (IST)
    Gold Rates Today: सोने-चांदी की कीमतों में तीसरे दिन भी उछाल, जानिए आज का भाव
    सोने की कीमत में लगातार तेजी बनी हुई है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सोना-चांदी लगातार तीसरे दिन हुए महंगे।
    2. जयपुर में सोना सबसे सस्ता दर्ज हुआ।
    3. भोपाल-इंदौर में दाम सबसे ज्यादा पहुंचे।

    बिजनेस डेस्क। कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी जारी है। निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए यह खबर उत्साह और चिंता दोनों लेकर आई है। सोना (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) दोनों ही तेजी के रुख पर हैं। हालांकि सोने में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि चांदी में 700 रुपये प्रति किलो से अधिक का उछाल दर्ज हुआ है।

    एमसीएक्स में सोना और चांदी फिर चढ़े

    • बुधवार सुबह एमसीएक्स (MCX) पर सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 124,043 रुपये रही, जो कल की तुलना में 130 रुपये प्रति 10 ग्राम अधिक है। आज सोने ने 124,300 रुपये का लो रिकॉर्ड और 124,444 रुपये का हाई रिकॉर्ड बनाया।


  • चांदी की बात करें तो 1 किलो का भाव 155,522 रुपये रहा। इसमें 835 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। चांदी ने 154,926 रुपये का लो और 155,850 रुपये का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

    • naidunia_image

    जयपुर में सबसे सस्ता मिल रहा सोना-चांदी

    आज जयपुर में सोना और चांदी दोनों सबसे सस्ते रहे। सोना 124,100 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 155,480 रुपये प्रति किलो। भोपाल और इंदौर में दोनों धातुओं की कीमतें सबसे अधिक रहीं। यहां सोना 124,290 रुपये और चांदी 155,910 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। विशेषज्ञों के मुताबिक, डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव और ग्लोबल मार्केट की मांग ने सोने-चांदी की कीमतों को इस हफ्ते लगातार ऊपर की ओर धकेला है।

    देखें शहरवार भाव

    • शहरवार भाव की बात करें तो जयपुर में सोना सबसे सस्ता है, जहां 10 ग्राम सोने की कीमत 124,100 रुपये और 1 किलो चांदी की कीमत 155,480 रुपये दर्ज की गई है। भोपाल और इंदौर में दोनों की कीमतें सबसे ऊंची हैं। सोना 124,290 रुपये और चांदी 155,910 रुपये प्रति किलो पर है।

  • पटना, लखनऊ, कानपुर और रायपुर में भी सोने के दाम 124,100 से 124,150 रुपये के बीच बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने से आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

