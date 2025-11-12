Gold Rates Today: सोने-चांदी की कीमतों में तीसरे दिन भी उछाल, जानिए आज का भाव

बिजनेस डेस्क। कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी जारी है। निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए यह खबर उत्साह और चिंता दोनों लेकर आई है। सोना (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) दोनों ही तेजी के रुख पर हैं। हालांकि सोने में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि चांदी में 700 रुपये प्रति किलो से अधिक का उछाल दर्ज हुआ है।

चांदी की बात करें तो 1 किलो का भाव 155,522 रुपये रहा। इसमें 835 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। चांदी ने 154,926 रुपये का लो और 155,850 रुपये का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

जयपुर में सबसे सस्ता मिल रहा सोना-चांदी

आज जयपुर में सोना और चांदी दोनों सबसे सस्ते रहे। सोना 124,100 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 155,480 रुपये प्रति किलो। भोपाल और इंदौर में दोनों धातुओं की कीमतें सबसे अधिक रहीं। यहां सोना 124,290 रुपये और चांदी 155,910 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। विशेषज्ञों के मुताबिक, डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव और ग्लोबल मार्केट की मांग ने सोने-चांदी की कीमतों को इस हफ्ते लगातार ऊपर की ओर धकेला है।

देखें शहरवार भाव