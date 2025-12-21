मौत भी नहीं रोक पाई दौलत की रफ्तार, जानिए कैसे कब्र से भी अरबों कमा रहे हैं ये सितारे!

बिजनेस डेस्क। दिवंगत सितारों की कमाई सिर्फ यादों का लेखा-जोखा नहीं होती, बल्कि उस विरासत का आकलन होती है जो समय से आगे तक चलती रहती है। करीब 25 साल पहले तक इस सूची में Elvis Presley का दबदबा था, लेकिन 2025 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज ‘किंग ऑफ पॉप’ Michael Jackson एक बार फिर साबित करते हैं कि कुछ कलाकार मृत्यु के बाद भी इतिहास में दाखिल होकर कमाते हैं।

Forbes की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दिवंगत सेलिब्रिटीज की सूची में माइकल जैक्सन सबसे ऊपर हैं। फोर्ब्स के अनुमान के अनुसार, बीते 12 महीनों में उनकी एस्टेट ने करीब 105 मिलियन डॉलर की कमाई की है, जिससे वे 2025 में सबसे अधिक कमाने वाले दिवंगत सेलिब्रिटी बन गए।

हालांकि, पोस्टह्यूमस कमाई के मामले में माइकल जैक्सन ने पूरा खेल बदल दिया। 2009 में निधन के बाद से अब तक उनकी एस्टेट की कुल कमाई लगभग 3.5 अरब डॉलर आंकी गई है। एक वरिष्ठ एस्टेट लॉयर के मुताबिक, “एस्टेट अर्निंग्स की बात हो तो पहले एमजे आते हैं, फिर एक बड़ा अंतर, और उसके बाद बाकी सभी।”

साल 2001 में जब फोर्ब्स ने पहली बार दिवंगत सेलिब्रिटीज की कमाई की लिस्ट जारी की थी, तब एल्विस प्रेस्ली शीर्ष पर थे। ‘द किंग’ तब से हर साल इस रैंकिंग में शामिल रहे हैं और बीते 25 वर्षों में उनकी एस्टेट ने कुल 1.2 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की है।

समझदारी भरे सौदों से बनी अरबों की विरासत

माइकल जैक्सन की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे उनके जीवनकाल में किए गए स्मार्ट निवेशों की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने अपनी पब्लिशिंग राइट्स और मास्टर रिकॉर्डिंग्स पर नियंत्रण बनाए रखा और 1985 में ATV म्यूजिक कैटलॉग को 47.5 मिलियन डॉलर में खरीदा। इसमें करीब 4,000 गाने शामिल थे, जिनमें John Lennon और Paul McCartney के लिखे कई ऐतिहासिक हिट्स भी थे।

2016 में इस कैटलॉग में अपनी हिस्सेदारी Sony को बेचकर जैक्सन की एस्टेट ने करीब 750 मिलियन डॉलर (आज के मूल्य में लगभग 1 अरब डॉलर) हासिल किए। इसके बाद 2024 में पब्लिशिंग और मास्टर रिकॉर्डिंग्स की 50% हिस्सेदारी सोनी को 600 मिलियन डॉलर में बेची गई, हालांकि इस सौदे का उनकी मां Katherine Jackson ने विरोध किया और इसे कोर्ट में चुनौती दी।

विवादों से भी नहीं डगमगाया ‘MJ’ ब्रांड

माइकल जैक्सन के जीवन के अंतिम वर्षों में लगे आरोपों और 2019 की डॉक्यूमेंट्री Finding Neverland के बावजूद उनका ब्रांड लगभग अप्रभावित रहा। 2009 में रिलीज़ हुई उनकी कॉन्सर्ट फिल्म This Is In ने बॉक्स ऑफिस पर 267 मिलियन डॉलर की कमाई की।

दो ‘किंग्स’ की तुलना में MJ आगे

भले ही माइकल जैक्सन का निधन एल्विस प्रेस्ली के 32 साल बाद हुआ हो, लेकिन कमाई के मामले में ‘किंग ऑफ पॉप’ ने ‘किंग ऑफ रॉक एंड रोल’ को काफी पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स द्वारा 2001 से ट्रैक की गई कुल कमाई के अनुसार, शीर्ष पांच दिवंगत सेलिब्रिटीज में माइकल जैक्सन (3.5 अरब डॉलर), एल्विस प्रेस्ली (1.2 अरब डॉलर), जे.आर.आर. टॉल्किन, चार्ल्स शुल्ज और Dr. Seuss शामिल हैं।