डिजिटल गोल्ड में निवेश से पहले जानें जरूरी बातें, वरना अटक सकता है पैसा
डिजिटल गोल्ड निवेश का आसान तरीका है, लेकिन बिना नियम और जोखिम समझे निवेश करना खतरनाक हो सकता है। हर प्लेटफॉर्म भरोसेमंद नहीं होता। लंबे समय तक स्टोर करने पर अतिरिक्त चार्ज लग सकते हैं। निवेश से पहले वैध कंपनी और सुरक्षित विकल्प चुनना जरूरी है।
Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 02:38:15 PM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 02:38:15 PM (IST)
डिजिटल गोल्ड में निवेश करने से पहले सावधानी जरूर रखें। (फाइल फोटो)
HighLights
- सभी प्लेटफॉर्म भरोसेमंद नहीं होते, जांच जरूरी।
- आरबीआई या सेबी से अप्रूव्ड कंपनी चुनें।
- लंबी अवधि में चार्जेस से रिटर्न घट सकता।
बिजनेस डेस्क। डिजिटल गोल्ड हाल के सालों में निवेश का एक आसान और लोकप्रिय तरीका बन गया है। लोग मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ ही मिनटों में सोना खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बिना रिस्क और नियम समझे निवेश कर बैठते हैं, जिससे उन्हें बाद में नुकसान झेलना पड़ सकता है।
हर प्लेटफॉर्म पर भरोसा करना हो सकता है खतरनाक
- आज डिजिटल गोल्ड कई ऐप्स और वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, लेकिन सभी भरोसेमंद नहीं होते। कई प्लेटफॉर्म सिर्फ बिचौलिये के तौर पर काम करते हैं। उनके पास असली सोने का स्टॉक नहीं होता। अगर, ऐसे प्लेटफॉर्म का सर्वर डाउन हुआ या वह विवादों में घिर गया, तो निवेशक की रकम फंस सकती है।
निवेश से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या सेबी (SEBI) से अप्रूव्ड हो। यह जानना भी जरूरी है कि आपका सोना कहां स्टोर किया जा रहा है। उस पर आपका कानूनी हक क्या है। भरोसेमंद संस्थानों जैसे Augmont, MMTC-PAMP या SafeGold को ही चुनना सुरक्षित रहता है।
लंबे समय के निवेश में सावधानी जरूरी
- कई लोग डिजिटल गोल्ड को लंबे समय के लिए रखते हैं, लेकिन उन्हें इसकी लिमिट और चार्जेस की जानकारी नहीं होती। कुछ प्लेटफॉर्म सिर्फ 5 साल तक ही सोना स्टोर करने की सुविधा देते हैं। इसके बाद या तो निवेशक को सोने की फिजिकल डिलीवरी लेनी होती है या फिर उसे बेचना पड़ता है। डिलीवरी के दौरान टैक्स, मेकिंग चार्ज और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जैसी अतिरिक्त लागतें जुड़ जाती हैं, जिससे मुनाफा घट सकता है।
अगर, आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प बेहतर साबित हो सकते हैं। इनमें सरकारी गारंटी के साथ ब्याज का लाभ भी मिलता है, जो आपके निवेश को और सुरक्षित बनाता है।