डिजिटल गोल्ड में निवेश से पहले जानें जरूरी बातें, वरना अटक सकता है पैसा

बिजनेस डेस्क। डिजिटल गोल्ड हाल के सालों में निवेश का एक आसान और लोकप्रिय तरीका बन गया है। लोग मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ ही मिनटों में सोना खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बिना रिस्क और नियम समझे निवेश कर बैठते हैं, जिससे उन्हें बाद में नुकसान झेलना पड़ सकता है।