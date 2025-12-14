नेपाल में फिर चलन में आ सकते हैं इतने रुपये से ऊपर के भारतीय नोट, जानें अभी इसको लेकर क्या हैं मौजूदा नियम

बिजनेस डेस्क। नेपाल करीब एक दशक के अंतराल के बाद 100 रुपये(Indian currency) से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों(Indian currency in Nepal) को दोबारा चलन में लाने की तैयारी कर रहा है। एक नेपाली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से भारत आने-जाने वाले नेपाली नागरिकों के साथ-साथ छात्रों, तीर्थयात्रियों, इलाज के लिए आने वालों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि नेपाल में पिछले करीब 10 वर्षों से उच्च मूल्य के भारतीय नोटों पर रोक लगी हुई है।
प्रशासन का क्या कहना
‘द काठमांडू पोस्ट’ ने नेपाली अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस कदम से सीमा पार आवाजाही करने वालों को मुद्रा से जुड़ी परेशानियों से निजात मिलेगी। लंबे समय से इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि इसका असर खासतौर पर पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर पड़ रहा था। कई बार नियमों की जानकारी न होने के कारण भारतीय पर्यटकों को जुर्माने या गिरफ्तारी तक का सामना करना पड़ा।
नेपाल गजट में अधिसूचना की तैयारी
नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने बताया कि इस संबंध में नेपाल गजट में अधिसूचना जारी करने की तैयारी चल रही है। इसके बाद बैंकों और वित्तीय संस्थानों को नए नियमों को लेकर सर्कुलर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी इसकी आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन पूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
आरबीआई के संशोधन के बाद बदली स्थिति
यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 नवंबर 2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों में किए गए संशोधन के बाद सामने आया है। नए नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति नेपाल में 100 रुपये तक के किसी भी मूल्य के भारतीय नोट ले जा सकता है और वापस ला सकता है। इसके अलावा, 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोट अधिकतम 25,000 रुपये तक दोनों दिशाओं में ले जाने की अनुमति है।
डॉलर और अन्य करेंसी को लेकर नियम
फिलहाल नेपाल आने वाले पर्यटक, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, बिना घोषणा किए 5,000 अमेरिकी डॉलर या अन्य परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में इसके बराबर राशि ला सकते हैं। इससे ज्यादा रकम होने पर कस्टम्स को जानकारी देना जरूरी होता है। वहीं, 5,000 डॉलर से अधिक की राशि नेपाल से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।
वर्तमान में भारत, नेपाल के लिए पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है।
