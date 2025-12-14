नेपाल में फिर चलन में आ सकते हैं इतने रुपये से ऊपर के भारतीय नोट, जानें अभी इसको लेकर क्या हैं मौजूदा नियम

बिजनेस डेस्क। नेपाल करीब एक दशक के अंतराल के बाद 100 रुपये(Indian currency) से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों(Indian currency in Nepal) को दोबारा चलन में लाने की तैयारी कर रहा है। एक नेपाली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से भारत आने-जाने वाले नेपाली नागरिकों के साथ-साथ छात्रों, तीर्थयात्रियों, इलाज के लिए आने वालों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि नेपाल में पिछले करीब 10 वर्षों से उच्च मूल्य के भारतीय नोटों पर रोक लगी हुई है।

प्रशासन का क्या कहना ‘द काठमांडू पोस्ट’ ने नेपाली अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस कदम से सीमा पार आवाजाही करने वालों को मुद्रा से जुड़ी परेशानियों से निजात मिलेगी। लंबे समय से इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि इसका असर खासतौर पर पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर पड़ रहा था। कई बार नियमों की जानकारी न होने के कारण भारतीय पर्यटकों को जुर्माने या गिरफ्तारी तक का सामना करना पड़ा।