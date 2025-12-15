मेरी खबरें
    Share Market Pre-Open Update: बाजार के कमजोर होने के संकेत, BEL-विप्रो समेत फोकस में रहेंगे शेयर

    सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रहने के संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी गिरावट में है और निफ्टी अहम रेजिस्टेंस जोन में जूझ रहा है। आज आईटी, फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रा और डिफेंस शेयरों में खबरों के चलते हलचल संभव है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 08:31:12 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 08:31:12 AM (IST)
    आज शेयर मार्केट की चाल सुस्त रहने का अनुमान है। (फाइल फोटो)

    1. गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में, कमजोर ओपनिंग के संकेत
    2. निफ्टी 26,150–26,200 रेजिस्टेंस जोन में फंसा
    3. गूगल क्लाउड साझेदारी से आईटी सेक्टर फोकस

    बिजनेस डेस्क। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रहने के संकेत मिल रहे हैं। सुबह करीब 7:15 बजे गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में कारोबार करता दिखा, जिससे निवेशकों की सतर्कता बढ़ गई है। विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी फिलहाल अपने ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर को बनाए हुए है, लेकिन 26,150–26,200 के स्तर पर कड़ा रेजिस्टेंस झेल रहा है।

    ऐसे में आज बाजार में चुनिंदा शेयरों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है, जिनमें आईटी, फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर के नाम प्रमुख हैं।

    बाजार का संकेत

    गिफ्ट निफ्टी करीब 73 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी एक अहम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। गिरती ट्रेंडलाइन के ऊपर बने रहने के बावजूद ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। निवेशक आज ग्लोबल संकेतों और स्टॉक-स्पेसिफिक खबरों पर खास नजर रखेंगे।


    आईटी और टेक शेयर

    Wipro आज चर्चा में रह सकता है। कंपनी ने एआई-पावर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए Google Cloud के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया है, जिससे लंबे समय में पॉजिटिव असर की उम्मीद है।

    फार्मा सेक्टर पर नजर

    Dr Reddy’s Laboratories, SMS Pharmaceuticals और Aurobindo Pharma के शेयरों में हलचल संभव है। इन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में USFDA इंस्पेक्शन के बाद फॉर्म 483 जारी हुए हैं। हालांकि, अधिकतर ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया से जुड़े बताए जा रहे हैं।

    बैंकिंग और फाइनेंशियल्स

    ESAF Small Finance Bank ने एनपीए और राइट-ऑफ किए गए लोन को ARC को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे बैलेंस शीट पर असर पड़ सकता है।

    इंफ्रा, पावर और डिफेंस शेयर

    NLC India, Ashoka Buildcon, KEC International, Bharat Electronics और Astra Microwave Products को नए ऑर्डर मिले हैं, जो इन शेयरों के लिए सकारात्मक संकेत हैं।

