Share Market Pre-Open Update: बाजार के कमजोर होने के संकेत, BEL-विप्रो समेत फोकस में रहेंगे शेयर

बिजनेस डेस्क। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रहने के संकेत मिल रहे हैं। सुबह करीब 7:15 बजे गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में कारोबार करता दिखा, जिससे निवेशकों की सतर्कता बढ़ गई है। विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी फिलहाल अपने ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर को बनाए हुए है, लेकिन 26,150–26,200 के स्तर पर कड़ा रेजिस्टेंस झेल रहा है।

ऐसे में आज बाजार में चुनिंदा शेयरों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है, जिनमें आईटी, फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर के नाम प्रमुख हैं। बाजार का संकेत गिफ्ट निफ्टी करीब 73 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी एक अहम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। गिरती ट्रेंडलाइन के ऊपर बने रहने के बावजूद ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। निवेशक आज ग्लोबल संकेतों और स्टॉक-स्पेसिफिक खबरों पर खास नजर रखेंगे।