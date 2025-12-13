इंदौर के सराफा बाजार में चांदी 4200 रुपये टूटी, सोना भी हुआ 400 रुपये नरम

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर रात सटोरियों और छोटे निवेशकों की मुनाफासूली की बिकवाली आने के कारण कामेक्स पर सोने-चांदी में गिरावट रही। कामेक्स पर सोना वायदा 29 डालर घटकर 4299 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 237 सेंट घटकर 61.91 डालर प्रति औंस रह गई।

इसके चलते भारतीय बाजारों में भी शनिवार को सोने-चांदी के दाम घटकर खुले। इंदौर में सोना केडबरी 400 रुपये घटकर 131600 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 4200 रुपये घटकर 189800 रुपये प्रति किलो रह गई।

ज्वेलर्स का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट पूर्णत: सटोरियों की गिरफ्त में है और वो बेवजह बाजार में बढ़ाने में लगे हुए है जबकि ग्राहकी का सपोर्ट चारों तरफ अब कमजोर देखा जा रहा है।

इंदौर के बंद भाव– सोना केडबरी रवा नकद में 131600 सोना (आरटीजीएस) 134600, सोना 22 कैरेट 119600 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) रहा।

शुक्रवार को सोना 132000 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 184800, चांदी आरटीजीएस 191000 चांदी टंच 185100 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2000 रु. प्रति नग बिका। शुक्रवार को चांदी 189000 रु. पर बंद हुई थी।