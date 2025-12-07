मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Share Market में इन 5 शेयर की रही धूम, दिलाया तगड़ा मुनाफा

    पिछले हफ्ते शेयर बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया, जहां सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल-टाइम हाई छुआ। इसी दौरान पांच कम कीमत वाले शेयरों ने निवेशकों को 5 दिनों में 57 फीसदी तक का जबरदस्त रिटर्न दिया। इनमें परमेश्वर मेटल, ओरटिन ग्लोबल, मोहित इंडस्ट्रीज, आदि इंडस्ट्रीज और फार्मासिया शामिल हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 01:08:17 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 01:08:17 PM (IST)
    Share Market में इन 5 शेयर की रही धूम, दिलाया तगड़ा मुनाफा
    भारतीय शेयर बाजार ने छुआ था ऑल टाइम हाई। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सेंसेक्स-निफ्टी ने नई ऑल-टाइम हाई छलांग लगाई।
    2. परमेश्वर मेटल ने 57% का तगड़ा रिटर्न दिया।
    3. ओरटिन ग्लोबल ने 33% तेजी से निवेशकों को चौंकाया।

    बिजनेस डेस्क। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। BSE सेंसेक्स 85,712.37 पर फ्लैट बंद हुआ, लेकिन सप्ताह के दौरान यह 86,159.02 के ऑल-टाइम हाई को छू गया। इसी तरह निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी 26,325.80 का नया रिकॉर्ड बनाते हुए 26,186.45 पर क्लोजिंग दी। इस तेजी के बीच बाजार में कुछ किफायती शेयरों ने निवेशकों को 5 दिन में 57 फीसदी तक का शानदार रिटर्न दिया।

    आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स शेयरों के बारे में...

    परमेश्वर मेटल ने दिया 57 फीसद का रिटर्न

    परमेश्वर मेटल का शेयर 81.18 रुपये से 127.79 रुपये तक पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 57.42% का तगड़ा मुनाफा मिला। हालांकि शुक्रवार को यह 5% गिरावट के साथ 127.79 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी की मार्केट वैल्यू 195.60 करोड़ रुपये है।


    ओरटिन ग्लोबल में 33 फीसदी की रही तेजी

    ओरटिन ग्लोबल में बीते हफ्ते 11.53 रुपये से बढ़कर 15.38 रुपये तक उछाल देखा गया। पांच दिनों में इसने 33.39% रिटर्न दिया। शुक्रवार को यह 10% की वृद्धि के साथ 15.38 रुपये पर बंद हुआ। aकंपनी का मार्केट कैप 12.95 करोड़ रुपये है।

    मोहित इंडस्ट्रीज में आई 32 फीसदी की उछाल

    मोहित इंडस्ट्रीज के शेयर ने 2.79 रुपये से 3.73 रुपये तक छलांग लगाई और पांच दिनों में 32.26% रिटर्न दिया। कंपनी का मार्केट कैप 71.15 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को यह 9.82% बढ़कर 3.69 रुपये पर बंद हुआ।

    आदि इंडस्ट्रीज में 31 फीसदी का मिला मुनाफा

    आदि इंडस्ट्रीज ने भी निवेशकों को 5.04 रुपये से बढ़कर 6.64 रुपये तक पहुंचते हुए 31.75% का रिटर्न दिया। शुक्रवार को यह 9.93% की बढ़त के साथ 6.64 रुपये पर बंद हुआ।

    फार्मासिया ने दिया 32 फीसदी का रिटर्न

    फार्मासिया के शेयर में भी शानदार उछाल देखने को मिला। यह 79.90 रुपये पर 4.99% की तेजी के साथ बंद हुआ। इस शेयर ने पिछले हफ्ते 31.75% का लाभ दिया और कंपनी की मार्केट कैप 54.55 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.