Share Market में इन 5 शेयर की रही धूम, दिलाया तगड़ा मुनाफा

बिजनेस डेस्क। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। BSE सेंसेक्स 85,712.37 पर फ्लैट बंद हुआ, लेकिन सप्ताह के दौरान यह 86,159.02 के ऑल-टाइम हाई को छू गया। इसी तरह निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी 26,325.80 का नया रिकॉर्ड बनाते हुए 26,186.45 पर क्लोजिंग दी। इस तेजी के बीच बाजार में कुछ किफायती शेयरों ने निवेशकों को 5 दिन में 57 फीसदी तक का शानदार रिटर्न दिया।

परमेश्वर मेटल का शेयर 81.18 रुपये से 127.79 रुपये तक पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 57.42% का तगड़ा मुनाफा मिला। हालांकि शुक्रवार को यह 5% गिरावट के साथ 127.79 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी की मार्केट वैल्यू 195.60 करोड़ रुपये है।

आइए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स शेयरों के बारे में...

ओरटिन ग्लोबल में 33 फीसदी की रही तेजी

ओरटिन ग्लोबल में बीते हफ्ते 11.53 रुपये से बढ़कर 15.38 रुपये तक उछाल देखा गया। पांच दिनों में इसने 33.39% रिटर्न दिया। शुक्रवार को यह 10% की वृद्धि के साथ 15.38 रुपये पर बंद हुआ। aकंपनी का मार्केट कैप 12.95 करोड़ रुपये है।

मोहित इंडस्ट्रीज में आई 32 फीसदी की उछाल

मोहित इंडस्ट्रीज के शेयर ने 2.79 रुपये से 3.73 रुपये तक छलांग लगाई और पांच दिनों में 32.26% रिटर्न दिया। कंपनी का मार्केट कैप 71.15 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को यह 9.82% बढ़कर 3.69 रुपये पर बंद हुआ।

आदि इंडस्ट्रीज में 31 फीसदी का मिला मुनाफा

आदि इंडस्ट्रीज ने भी निवेशकों को 5.04 रुपये से बढ़कर 6.64 रुपये तक पहुंचते हुए 31.75% का रिटर्न दिया। शुक्रवार को यह 9.93% की बढ़त के साथ 6.64 रुपये पर बंद हुआ।

फार्मासिया ने दिया 32 फीसदी का रिटर्न

फार्मासिया के शेयर में भी शानदार उछाल देखने को मिला। यह 79.90 रुपये पर 4.99% की तेजी के साथ बंद हुआ। इस शेयर ने पिछले हफ्ते 31.75% का लाभ दिया और कंपनी की मार्केट कैप 54.55 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।