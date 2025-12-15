दुनिया की 25 फीसदी GDP का मालिक था यह मुगल बादशाह, अमेरिका-चीन भी नहीं नहीं टिकते आसपास

बिजनेस डेस्क। भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक समय दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था हुआ करता था। इतिहास गवाह है कि लंबे समय तक भारत वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा रहा। लेकिन विदेशी आक्रमणों और औपनिवेशिक शासन ने देश की संपन्नता को गहरा नुकसान पहुंचाया। महमूद गजनवी से लेकर ब्रिटिश शासन तक, भारत की दौलत लगातार लूटी जाती रही।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रकाशित अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, 1765 से 1938 के बीच भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति ब्रिटेन पहुंचाई गई। यह आंकड़ा आज की अमेरिकी जीडीपी से लगभग डेढ़ गुना और मौजूदा ब्रिटेन की जीडीपी से करीब 15 गुना अधिक बताया जाता है।