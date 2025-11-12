दुनिया की टॉप 10 कंपनियां जिनके पास है सबसे ज्यादा कैश, देखें कौन है नंबर 1 पर, क्या कोई भारतीय कंपनी भी शामिल है?

बिजनेस डेस्कः दुनिया की बड़ी कंपनियां सिर्फ मुनाफे से नहीं, बल्कि अपने कैश रिजर्व यानी नकद भंडार से भी ताकतवर मानी जाती हैं। जब मार्केट में कोई बड़ा मौका आता है, तो यही कंपनियां अपनी कैश पावर का इस्तेमाल कर उसे भुनाने में सबसे आगे रहती हैं।

इन कंपनियों की ताकत सिर्फ उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनकी कैश स्ट्रैटेजी में छिपी है। कैश रिजर्व किसी भी कंपनी के लिए संकट के समय ढाल और अवसर के वक्त हथियार बन जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी कंपनियां हैं दुनिया की सबसे रिच कंपनियां और किसके पास है सबसे ज्यादा कैश स्टॉक। 1. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप एक जापानी बैंक होल्डिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इसका मुख्यालय चियोदा, टोक्यो, जापान में है। कंपनियों की सूची में इसके पास दुनिया में सबसे अधिक कैश है। इस कंपनी के पास 797.23 अरब डॉलर यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 70.63 लाख करोड़ रुपये कैश है।

2. Allianz SE जर्मनी की इस मल्टीनेशनल फाइनेंशियल कंपनी का नाम बीमा और एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये वैश्विक एलियांज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करती है। Allianz Group 70 से ज्यादा देशों में काम करती है और 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सर्विस देती है। इसके पास 696.56 अरब डॉलर (61.71 लाख करोड़ रुपये) का कैश रिजर्व है। 3. ICBC इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) चाइनीज मल्टी-नेशनल बैंक है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और यह कुल एसेट्स के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसके पास 696.38 अरब डॉलर का कैश रिजर्व है। यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 61.69 लाख करोड़ रुपये।