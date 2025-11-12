दुनिया की टॉप 10 कंपनियां जिनके पास है सबसे ज्यादा कैश, देखें कौन है नंबर 1 पर, क्या कोई भारतीय कंपनी भी शामिल है?

बिजनेस डेस्कः दुनिया की बड़ी कंपनियां सिर्फ मुनाफे से नहीं, बल्कि अपने कैश रिजर्व यानी नकद भंडार से भी ताकतवर मानी जाती हैं। जब मार्केट में कोई बड़ा मौका आता है, तो यही कंपनियां अपनी कैश पावर का इस्तेमाल कर उसे भुनाने में सबसे आगे रहती हैं।
इन कंपनियों की ताकत सिर्फ उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनकी कैश स्ट्रैटेजी में छिपी है। कैश रिजर्व किसी भी कंपनी के लिए संकट के समय ढाल और अवसर के वक्त हथियार बन जाता है।
तो आइए जानते हैं कौन सी कंपनियां हैं दुनिया की सबसे रिच कंपनियां और किसके पास है सबसे ज्यादा कैश स्टॉक।
1. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc
मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप एक जापानी बैंक होल्डिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इसका मुख्यालय चियोदा, टोक्यो, जापान में है। कंपनियों की सूची में इसके पास दुनिया में सबसे अधिक कैश है। इस कंपनी के पास 797.23 अरब डॉलर यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 70.63 लाख करोड़ रुपये कैश है।
2. Allianz SE
जर्मनी की इस मल्टीनेशनल फाइनेंशियल कंपनी का नाम बीमा और एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये वैश्विक एलियांज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करती है। Allianz Group 70 से ज्यादा देशों में काम करती है और 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सर्विस देती है। इसके पास 696.56 अरब डॉलर (61.71 लाख करोड़ रुपये) का कैश रिजर्व है।
3. ICBC
इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) चाइनीज मल्टी-नेशनल बैंक है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और यह कुल एसेट्स के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसके पास 696.38 अरब डॉलर का कैश रिजर्व है। यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 61.69 लाख करोड़ रुपये।
4. Crédit Agricole
क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप को ला बैंक वेरटे भी कहा जाता है। यह एक फ्रांसीसी इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप और दुनिया का सबसे बड़ा को-ऑपरेटिव इंस्टिट्यूशन है। इसके पास 683.22 अरब डॉलर का कैश रिजर्व है। भारतीय रुपये के हिसाब से 60.52 लाख करोड़ रुपये।
5.Bank of China
चीन के 4 बड़े बैंकों में से Bank of China एक है। इसके पास 579.65 अरब डॉलर का कैश रिजर्व है, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से यह 51.35 लाख करोड़ रुपये बनेंगे।
6. JPMorgan Chase
यह कंपनी एक अमेरिकी मल्टी-नेशनल बैंकिंग इंस्टिट्यूशन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कंपनीज मार्केटकैप के अनुसार, इसके पास 567.23 अरब डॉलर कैश रिजर्व है। भारतीय करेंसी के हिसाब से 50.25 लाख करोड़ रुपये।
7. Agricultural Bank of China
एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना भी एक चाइनीज मल्टीनेशनल बैंक है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। 1951 में शुरू हुए इस बैंक के पास 545.90 अरब डॉलर कैश रिजर्व है, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 48.36 लाख करोड़ रुपये हुआ।
8. China Construction Bank
इस चाइनीज बैंक के पास 526.32 अरब डॉलर (46.62 लाख करोड़ रुपये) का कैश रिजर्व है।
9.Sumitomo Mitsui Financial Group
यह एक प्रमुख जापानी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसका कैश रिजर्व 517.65 अरब डॉलर का है, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 45.86 लाख करोड़ रुपये होगा।
10. BNP Paribas
यह यूरोप का एक बैंक है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच है। 64 देशों में इसकी उपस्थिति है। इसके पास 507.68 अरब डॉलर का कैश रिजर्व है। यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से करीब 45 लाख करोड़ रुपये।