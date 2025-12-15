नए साल में लगने वाला है झटका... बढ़ने वाले टीवी के दाम, कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी संभव, सामने आई ये बड़ी वजह

बिजनेस डेस्क। अगर आप नया टेलीविजन लेने की सोच रहे हैं, तो देर करना महंगा पड़ सकता है। उद्योग से जुड़े संकेत बता रहे हैं कि नए साल की शुरुआत के साथ ही टीवी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। जनवरी से एलईडी टीवी महंगे होने की आशंका है और इसके पीछे दो बड़ी वजहें सामने आ रही हैं रुपये की कमजोरी और वैश्विक मेमोरी चिप संकट।

रुपये की गिरावट से बढ़ी लागत हाल के महीनों में रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 90 के स्तर को पार कर गया है। इसका सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर पड़ा है। भारत में बनने वाले टीवी में केवल लगभग 30 फीसदी वैल्यू एडिशन देश के भीतर होता है, जबकि ओपन सेल, सेमीकंडक्टर चिप और मदरबोर्ड जैसे अहम पुर्जे अब भी बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं। ऐसे में रुपये के कमजोर होने से इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसका असर आखिरकार उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है।