नए साल में लगने वाला है झटका... बढ़ने वाले टीवी के दाम, कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी संभव, सामने आई ये बड़ी वजह

बिजनेस डेस्क। अगर आप नया टेलीविजन लेने की सोच रहे हैं, तो देर करना महंगा पड़ सकता है। उद्योग से जुड़े संकेत बता रहे हैं कि नए साल की शुरुआत के साथ ही टीवी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। जनवरी से एलईडी टीवी महंगे होने की आशंका है और इसके पीछे दो बड़ी वजहें सामने आ रही हैं रुपये की कमजोरी और वैश्विक मेमोरी चिप संकट।
हाल के महीनों में रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 90 के स्तर को पार कर गया है। इसका सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर पड़ा है। भारत में बनने वाले टीवी में केवल लगभग 30 फीसदी वैल्यू एडिशन देश के भीतर होता है, जबकि ओपन सेल, सेमीकंडक्टर चिप और मदरबोर्ड जैसे अहम पुर्जे अब भी बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं। ऐसे में रुपये के कमजोर होने से इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसका असर आखिरकार उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है।
टीवी की कीमतों को ऊपर धकेलने वाली दूसरी बड़ी वजह मेमोरी चिप की वैश्विक कमी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्वरों में इस्तेमाल होने वाली हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) की मांग अचानक तेज हो गई है। इसके चलते डीआरएएम और फ्लैश मेमोरी समेत सभी तरह की चिप्स की कीमतों में भारी उछाल आया है।
चिप निर्माता कंपनियां अब ज्यादा मुनाफा देने वाले AI से जुड़े प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही हैं, जिससे टीवी जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी चिप्स की उपलब्धता सीमित हो गई है।
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी से एलईडी टीवी की कीमतों में 3 से 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ कंपनियों ने अपने डीलर नेटवर्क को संभावित मूल्य वृद्धि के संकेत भी दे दिए हैं। वहीं, कुछ निर्माताओं का आकलन इससे कहीं ज्यादा है और उनके मुताबिक दाम 7 से 10 फीसदी तक बढ़ सकते हैं।
थॉमसन, कोडक और ब्लाउपुंक्ट जैसे ब्रांड्स के टीवी बनाने वाली कंपनी सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (SPPL) के अनुसार, पिछले तीन महीनों में मेमोरी चिप की कीमतों में करीब 500 फीसदी तक उछाल आया है। कंपनी के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह का कहना है कि चिप संकट और रुपये के अवमूल्यन के चलते जनवरी से टीवी की कीमतों में 7 से 10 फीसदी तक बढ़ोतरी संभव है।
अगर आप जल्द टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो दिसंबर के भीतर खरीदारी करना समझदारी भरा फैसला हो सकता है। जनवरी से नई कीमतें लागू होने पर उसी मॉडल के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही अलग-अलग ब्रांड्स के ऑफर्स, डिस्काउंट और फीचर्स की तुलना करके खरीदारी करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है।