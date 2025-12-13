महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उद्योगिनी योजना, बिना गारंटी मिल रहा 3 लाख तक का लोन

बिजनेस डेस्क। महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इन्हीं योजनाओं में एक अहम योजना है उद्योगिनी योजना, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

खास बात यह है कि इस योजना में महिलाओं को प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ती। फिलहाल इस योजना का लाभ कर्नाटक राज्य की महिलाएं उठा सकती हैं। क्या है उद्योगिनी योजना उद्योगिनी योजना का उद्देश्य महिलाओं को छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत महिलाओं को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है, जिससे वे ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, किराना दुकान जैसे छोटे उद्योग शुरू कर सकें। योजना में महिलाओं को 88 प्रकार के उद्योगों में प्रशिक्षण प्रमाणपत्र लेने की सुविधा भी मिलती है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ इस योजना का लाभ 18 से 55 वर्ष की महिलाएं उठा सकती हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आय सीमा के भीतर आने वाली महिलाओं को ही इस योजना के तहत ऋण की सुविधा दी जाती है। कितनी मिलती है सब्सिडी उद्योगिनी योजना में सब्सिडी का भी प्रावधान है। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं को सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 30 प्रतिशत तक यानी अधिकतम 90 हजार रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलता है।