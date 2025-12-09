ये है दुनिया की टॉप 10 Airline, जिनके पास सबसे ज्यादा हवाई जहाज, लिस्ट में एक भारत का भी शामिल

डिजिटल डेस्क। किसी एयरलाइन को दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन (World’s Biggest Airlines) कहने के लिए कई पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें सालाना पैसेंजर संख्या, मार्केट शेयर और रेवेन्यू शामिल हैं। हालांकि, हम यहां जहाजों की संख्या यानी फ्लीट साइज के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइनों की तुलना करेंगे।

यूनाइटेड एयरलाइंस बनी नंबर 1 फ्लीट साइज के हिसाब से यूनाइटेड एयरलाइंस दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसने इस लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। इसके पास लगभग 1,050 से 1,055 जेट हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस के बेड़े में मुख्य रूप से बोइंग और एयरबस नैरो-बॉडीज शामिल हैं। इसके साथ ही, इसमें बोइंग की मजबूत वाइड-बॉडी प्रेजेंस भी है, जिनमें 737 MAX सीरीज, 787 ड्रीमलाइनर्स और एयरबस A320 फैमिली जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं।