Income tax raid on former NSE CEO Chitra Ramakrishna । हिमालय पर्वत पर रहने वाले अज्ञात योगी के आदेश पर फैसले लेने वाली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। मुंबई में चित्रा रामकृष्ण के घर पर आज आयकर विभाग ने छापा मारकर तलाशी ली। सेबी समूह संचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति से संबंधित प्रतिभूति अनुबंध नियमों में कथित उल्लंघन में चित्रा की संदिग्ध भूमिका की जांच की जा रकर रहा है। साथ ही तत्कालीन ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम के परिसरों में भी रेड चल रही है।

I-T Dept is conducting searches at premises of ex-MD of NSE Chitra Ramakrishnan. SEBI is probing her role into the alleged violations in securities contract rules related to appointment of Anand Subramanian as group operating officer and adviser to the managing director: Sources

