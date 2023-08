Air India Sale: अगर आप हवाई सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया एक स्पेशल ऑफर लेकर आई है। जिसमें सस्ते में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी ने इस बारे में सोशल मीडिया हैंडल एक्स (ट्विटर) पर जानकारी दी है।

एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा है, 'आप अपनी पसंदीदा डेस्टिनेशन पर हवाई सफर कर सकते हैं। साथ ही फ्लाइट टिकट पर 30 फीसदी की छूट मिलेगी। इस ऑफर में 20 अगस्त तक टिकट बुक कर सकते हैं।'

एयर इंडिया ने कहा कि यात्री कंपनी की वेबसाइट और ऐप के जरिए टिकट बुकिंग करा सकता है। इसके लिए सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

Fly to your favorite destinations and enjoy discounts of up to 30% off! Book before 20th-Aug-2023 and get the best deals on the Air India website & mobile app. T&C Apply.#FlyAirIndiaSale #FlyAirIndia pic.twitter.com/OwIC6rLdnH

— Air India (@airindia) August 17, 2023