Anand Mahindra News: उद्योगपति आनंद महिंद्रा मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने टेक महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सीपी गुरनानी को इस पर काम करने को कहा है। आनंद ने गुरुवार को एक ट्वीट किया। कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी कि देश में मेडिकल कॉलेजों की इतनी दिक्कत है। उन्होंने आगे लिखा, 'सीपी गुरनानी, क्या हम महिंद्रा विश्वविद्यालय के कैंपस में मेडिकल की पढ़ाई वाला इंस्टीट्यूट खोलने पर विचार कर सकते हैं।'

प्राइवेट कॉलेजों में फीस ज्यादा

बता दें आनंद महिंद्रा का ट्वीट ऐसे वक्त में आया है। जब हजारों भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं। उन्हें वहां से सकुशल लाने के लिए सरकार ने 'ऑपरेशन गंगा' शुरू किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम और प्राइवेट कॉलेजों में महंगी फीस के कारण हर साल भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन में करीब 18 हजार भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा चीन में 23 हजार और रूस में करीब 16 हजार भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे है।

16 लाख उम्मीदवारों ने दी नीट परीक्षा

नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार भारत में लगभग 605 मेडिकल कॉलेज हैं। जिसमें एमबीबीएस की 90,825 सीट हैं। इन सीटों पर दाखिलें के लिए साल 2021 में लगभग 16 लाख उम्मीदवारों ने नीट की परीक्षा दी थीं। करीब 97% बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल पाता है। इस कारण छात्रों को यूक्रेन, रूस, चीन, बेलारूस, जॉर्जिया, अर्मेनिया आजि देशों में पढ़ने जाना पड़ता है। इन देशों में भारत के निजी कॉलेजों के मुकाबले फीस कम है।

I had no idea that there was such a shortfall of medical colleges in India. @C_P_Gurnani could we explore the idea of establishing a medical studies institution on the campus of @MahindraUni ? https://t.co/kxnZ0LrYXV

— anand mahindra (@anandmahindra) March 3, 2022