Covid-19 महामारी के बाद यदि आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर उपलब्ध है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) एक ऑफर के तहत कार खरीदने पर 30000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। SBI यह डिस्काउंट Tata Tiago कार की खरीद पर दे रहा है।

SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बताया कि यदि कोई ग्राहक SBI YONO के जरिए टाटा टिएगो (Tata Tiago) कार की बुकिंग करेगा तो उसे 30000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा उसे 3000 रुपए तक की एक्सेसरीज भी प्रदान की जाएगी। इस कार की खरीद के लिए SBI से कार लोन भी तुरंत मिल जाएगा और इस पर 7.75 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। इस कार लोन के लिए ग्राहक को परेशान नहीं होना पड़ेगा और यह प्रक्रिया चंद मिनटों में हो जाएगी।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह ऑफर सिर्फ 30 जून तक लागू है। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार की सेल और सर्विस की जिम्मेदारी उसकी नहीं है।

Looking for best deals? Let us drive you in the right direction. Book your TATA Tiago on YONO and get amazing discounts and accessories worth Rs 3,000 for free. Hurry download the app now: https://t.co/wWHot51u7y #YONOSBI #Discounts #TataTiago #TataMotors #Tiago #SeriouslyFun pic.twitter.com/ukl0IvXGzf

