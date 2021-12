एक चौंकाने वाली घटना में न्यूयॉर्क स्थित एक कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ विशाल गर्ग ने जूम कॉल पर कंपनी के लगभग 9% कर्मचारियों को निकाल दिया। कॉल पर सभी कर्मचारियों को छंटनी के बारे में पता नहीं था। बेटर डॉट कॉम Better.com के सीईओ विशाल गर्ग ने बुधवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि उसके करीब 9 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। जूम कॉल पर अपने कर्मचारियों की छंटनी करने वाले सीईओ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विशाल ने कहा, "मैं आपके पास अच्छी खबर नहीं लेकर आया हूं। बाजार बदल गया है और हमें जीवित रहने के लिए इसके साथ आगे बढ़ना है, ताकि उम्मीद है कि हम कामयाब हो सकें और उम्मीद है कि हम अपने मिशन को पूरा कर सकें। कर्मचारियों की छंटनी करने से पहले, उन्होंने बाजार की दक्षता, प्रदर्शन और उत्पादकता को कारण बताया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को जाहिर तौर पर नौकरी से निकाले गए एक कर्मचारी ने रिकॉर्ड किया था।

हर्ष गोयनका ने कहा मैं कर्मचारियों के साथ

इस घटना पर भारतीय बिजनेसमैन एवं RPG ग्रुप के चेअरमैन हर्ष गोयनका ने कहा कि मैं कर्मचारियों के साथ हूं।

विशाल गर्ग द्वारा जूम के जरिए बर्खास्त किए गए 900 कर्मचारियों के प्रति मेरी संवेदना है। उनका कदम पूरी तरह से गलत है। इसे एक-एक करके करते या निजी रूप से मिलकर करते तो ठीक होगा। क्रिसमस के पहले यह फैसला ठीक नहीं है और वह भी तब जब कंपनी ने हाल ही में 750 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। इसी तरह ही तो कॉरपोरेट्स को मिलता है बेरहम का तमगा दिया जाता है।

यहां देखें हर्ष गोयनका का ट्वीट

My heart went out to the 900 employees sacked through Zoom by Vishal Garg. Totally wrong! Do it on a one on one basis. And in person. And not before Christmas and after a $750 mn recent infusion. This is how Corporates get a heartless tag!pic.twitter.com/9aPoFNybKp

— Harsh Goenka (@hvgoenka) December 7, 2021