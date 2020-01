नई दिल्‍ली। टाटा संस के पूर्व चेअरमैन सायरस मिस्‍त्री ने कहा है कि NCLAT (नेशनल कंपनी लॉ अपीलांट ट्रिब्‍यूनल) से अपने हक में निर्णय आने के बावजूद वे अब कंपनी के अध्‍यक्ष के पद पर दूसरी बार काबिज नहीं होंगे। पिछले महीने दिसंबर में NCLAT ने मिस्‍त्री के टाटा संस कंपनी से निलंबन को खारिज करते हुए उनका पद व नियुक्ति बहाल करने का आदेश दिया था। अभी दो दिन पहले ही टाटा संस ने ट्रिब्‍यूनल के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे समय में सायरस का यह बयान सामने आना अहम माना जा रहा है।

Cyrus Mistry: I intend to make it clear that despite the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) order in my favour, I will not be pursuing the executive chairmanship of Tata Sons, or directorship of TCS, Tata Teleservices or Tata Industries. (file pic) pic.twitter.com/3zDeZaQLa2

सायरस को गत अक्टूबर 2016 में पद से हटा दिया गया था। रतन टाटा द्वारा सेवानिवृत्ति की घोषणा के बाद उन्होंने 2012 में अध्यक्ष का पद संभाला था। ट्रिब्‍यूनल के इस फैसले के बाद सायरस ने कहा कि यह मेरी निजी जीत नहीं है। यह तो उसूलों और गुड गर्वनेंस और शेयर होल्‍डर्स के अधिकारों की जीत है।

सबसे बड़ा शेयरधारक मिस्त्री परिवार

टाटा संस में 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक है। मिस्त्री ने अपने पक्ष में यह तर्क दिया कि उनका निष्कासन कंपनी अधिनियम का उल्लंघन नहीं था और TATA Sons में मामलों का मिस-मैनेजमेंट था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने पहले मिस्त्री को हटाने को चुनौती देने वाली दो निवेश फर्म साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। रतन टाटा और कंपनी के बोर्ड पर बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे।

Cyrus Mistry: I will however vigorously pursue all options to protect our rights as a minority shareholder, including

that of resuming the 30 year history of a seat at the Board of Tata Sons&the incorporation of highest standards of corporate governance&transparency at Tata Sons.

