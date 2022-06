Air Vistara News: डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनी एयर विस्तारा पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र की रेगुलेटर, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयर विस्तारा द्वारा एक कम अनुभव वाले पायलट से इंदौर में फ्लाइट लैंड कराने पर ये कार्रवाई की है। डीजीसीए के अधिकारियों ने बताया कि एयरलाइन्स पर बिना किसी प्रशिक्षण के फर्स्ट ऑफिसर को टेकऑफ और लैंडिंग क्लीयरेंस के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में एक विस्तारा ने सफाई देते हुए कहा कि खुद हमने ही इस बारे में DGCA को जानकारी दी थी और यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है।

Vistara voluntarily reported to regulatory authorities that same training which was to be conducted again in line with regulatory requirements was missed, leading to a regrettable violation. Vistara always puts the safety of passengers and staff as its top priority: Vistara Spox

— ANI (@ANI) June 2, 2022