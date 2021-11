प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फ्यूचर ग्रुप (Future Group) के साथ एक डील के मामले में अमेजन इंडिया के हेड अमित अग्रवाल (Amit Agarwal) को समन जारी किया है। ED इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इस डील में विदेशी मुद्रा पर भारत के कानून या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act - FEMA) का उल्लंघन किया गया है या नहीं? बता दें कि साल 2019 में Amazon ने 1,400 करोड़ के डील के तहत Future Coupons Pvt Ltd (FCPL) की 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। इसी बाबत पूछताछ के लिए अमित अग्रवाल को अगले हफ्ते बुलाया गया है। अमेजन ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। इसमें कहा गया है कि हमें फ्यूचर ग्रुप के मामले में ED से समन (summon) मिला है। हम इसकी जांच कर रहे हैं और दिए गए समय-सीमा के भीतर इसका जवाब देंगे।

We are in receipt of summons issued by ED in connection with Future Group. We will respond within the given time frame," Amazon India.

Amazon India head Amit Agarwal & Future' Group officials summoned by the Enforcement Directorate on Dec 6 over FEMA violation allegations

— ANI (@ANI) November 28, 2021