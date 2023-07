GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। सीतारमण ने कहा कि निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनों पर 28% टैक्स लगाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को GST टैक्स से छूट दी है।

#WATCH | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, says "We have offered exemption on GST for satellite launch services provided by private organisations... Online gaming, horse racing and casinos will be taxed at 28% (all three activities) and they will be taxed on full face… pic.twitter.com/vFGCHfaCFy

बैठक में निर्णय लिया गया कि कच्चे/बिना तले हुए एक्सट्रूडेट स्नैक पैलेट पर जीएसटी दरें 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें घटकर 5 फीसदी हो गई है। नकली जरी धागों पर दरें 5 फीसदी की गईं।

The Prevention of Money Laundering Act (PMLA) has nothing to do with GST Law. The notification to bring GSTN information under PMLA will empower our agencies with more information on tax evasion which they were not getting earlier: Sanjay Malhotra, Revenue Secretary pic.twitter.com/SuPDRPX7y5

— ANI (@ANI) July 11, 2023