आईसीएआई ने मनाया आइकॉनिक डे ''आजादी का अमृत महोत्सव''

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तौर आज दिल्ली में ''आइकॉनिक डे'' का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री अरुण सिंह, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) और विशिष्ट अतिथि श्री राजेश वर्मा, सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष सीए (डॉ.) देबाशीष मित्रा, उपाध्यक्ष सीए अनिकेत सुनील तलाटी और आईसीएआई के केंद्रीय और क्षेत्रीय परिषद के सदस्य मौजूद थे।

''आजादी का अमृत महोत्सव'' (एकेएएम) समारोह के एक भाग के रूप में आईसीएआई पूरे देश में कई गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, जैसे कि ''जन जागृति अभियान’’ के माध्यम से वित्तीय और कर साक्षरता का प्रसार और पर्यावरण स्थिरता में योगदान करने के लिए वृक्षारोपण अभियान।

उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, श्री अरुण सिंह, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट ने कहा कि,'' देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और यह उल्लेख करना उचित है कि हमारे देश की आर्थिक वृद्धि एवं विकास के लिये सभी नागरिकों का वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है।

उन्होंने आगे कहा, '' सरकार की डिजिटल इंडिया पहल कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों के लिए फेसलेस टैक्स असेसमेंट को सक्षम कर रही है, जिससे कर प्रणाली अधिक मजबूत और कुशल हो गयी है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने पूरे देश में जीएसटी प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन में पूरे दिल से योगदान दिया है, जिसके माध्यम से कर संग्रह अब प्रत्येक महीने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

उन्होंने यह भी कहा, '' मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आईसीएआई आजादी का अमित महोत्सव पहल के हिस्से के रूप में जनता के बीच वित्तीय और कर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। आईसीएआई अपनी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के माध्यम से पूरे देश में पेड़ लगा रहा है और पर्यावरण को बनाए रखने के बारे में आम लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहा है। मैं आईसीएआई और सीए बिरादरी के प्रयासों की सराहना करता हूं जो एक लचीली अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में दिन-रात काम कर रहे हैं।''

श्री राजेश वर्मा, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, '' नए भारत के विकास में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सीए सरकार की विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन में सबसे आगे रहे हैं, जैसे कि दिवाला और दिवालियापन संहिता का कार्यान्वयन, वित्तीय संस्थानों में एनपीए में कमी और सीएसआर जनादेश जो सभी का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय हित सुनिश्चित करता है। सीए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ भी साझेदारी कर रहे हैं क्योंकि वें कॉर्पोरेट, नियामक और अनुपालन वातावरण को और भी अधिक प्रतिक्रियाशील, कुशल और तेज बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को लागू करते हैं।''

एमसीए के सचिव ने आगे कहा, ''सरकार को संस्थान और उसके सदस्यों से विभिन्न पहलों के विकास और कार्यान्वयन के लिए हमेशा समर्थन मिला है। आईसीएआई देश भर में विभिन्न निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण के नॉलेज पार्टनर के रूप में भी काम कर रहा है।''

आईसीएआई के ''आइकॉनिक डे'' कार्यक्रम उद्योग, विचारकों और शिक्षाविदों को और भारतीय एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्त पोषण और वित्तपोषण को मजबूत करने, आर्थिक पुनरुद्धार के लिए रणनीति, महिलाओं के लिए उत्कृष्टता के सशक्तिकरण और पर्यावरण के साथ सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विकास के मुद्दों पर चर्चा करने और उपायों पर पहुंचने के लिए एक साथ लाया है।

आईसीएआई के अध्यक्ष सीए (डॉ.) देबाशीष मित्रा ने कहा,'' राष्ट्र निर्माण में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अनुकरणीय योगदान की स्मृति में सरकार के साथ काम करने पर हमें गर्व और प्रसन्नता हो रही है। हम अपने समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हैं। हम दुनिया में लाभ से आगे लोगों एवं धरती को रखते हुये अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा निकाय बनने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम अकाउंटिंग प्रोफेशन के भविष्य को आकार देते हैं।''

उद्घाटन के अंत में आईसीएआई के उपाध्यक्ष सीए अनिकेत तलाटी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और एक बार फिर राष्ट्र निर्माण और आत्मानिर्भर भारत के प्रति भारत को सशक्त बनाने के लिए आईसीएआई की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, '' वित्तीय और कर साक्षरता लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम है, खासकर दूरदराज के इलाकों में और आईसीएआई देश में वित्तीय जागरूकता के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के मिशन पर है। आईसीएआई देश भर में लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और एक हरे-भरे और स्थाई भारत में योगदान देकर एक स्थिरता अभियान चला रहा है।''

राष्ट्रीय स्तर की सीए छात्र भाषण प्रतियोगिता में सम्मानित अतिथि श्री राहुल कस्वां, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) ने भाग लिया। सांसद ने संस्थानों से आग्रह किया कि वे डिजिटल ज्ञान को अद्यतन करके नई डिजिटल दुनिया के अनुकूल होने के लिए खुद को फिर से तैयार करने के लिए कमर कस लें। केवल एक चीज जो किसी व्यक्ति की नियति बदल सकती है वह है शिक्षा। उन्होंने कहा कि आईसीएआई ने इस क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है और इसे लगातार बड़े कदम उठाने होंगे।

आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं वित्तीय और कर साक्षरता अभियान जैसी विभिन्न पहलों को शुरू करने और चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह अभियान शहरों, कस्बों, गांवों, मंडलों और पंचायतों में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है। देश के ''सतत भारत-सनातन भारतÓÓ यानी टिकाऊ भारत के विजन को प्राप्त करने और एक स्थायी भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए आईसीएआई ने पूरे देश में पेड़ लगाने की पहल की है।

About ICAI

Since its inception in 1949, the Chartered Accountants have played a significant role in development of the nation. Today ICAI is the second largest body of Accountants in the world, with 166 branches and 5 regional councils in India, and 44 chapters and 31 representative offices in 75 cities across 47 countries. With the ‘nation first’ spirit, ICAI has always been at the forefront of taking the national initiatives forward. ICAI’s Regional Councils, Branches and Overseas Chapters are strong pillars of ICAI, and are playing a very important role in taking the mission of ICAI further and achieving ICAI’s Vision 2030.

Posted By: Navodit Saktawat