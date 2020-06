Cyber Fraud: Covid-19 महामारी की वजह से इन दिनों Work from Home को बढ़ावा मिल रहा है। अधिकांश युवा घरों से ही कम्प्यूटर/लेपटॉप पर काम कर रहे हैं, इसकी वजह से इन दिनों साइबर धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हुआ है। इसी के मद्देनजर ICICI Lombard ने साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है। इस रिटेल साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में नुकसान होने पर 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा।

कंपनी की यह पॉलिसी आपको और आपके परिवार को कई तरह के साइबर अपराध के खतरे से बचाती है। इस इंश्योरेंस कवरेज में आइडेंटिटी की चोरी, साइबर धमकी, साइबर वसूली, मेलवेयर घुसपैठ, बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट के धोखाधड़ी से होने वाले उपयोग के कारण होने वाला नुकसान शामिल होगा।

Our new policy offers protection to individuals & their families against any cyber fraud or digital risks that could result in a financial or reputational loss. To know more read - https://t.co/Yj5wFf2OTp #NibhayeVaade #ICICILombard

