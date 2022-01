आयकर दाताओं को राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखें बढ़ा दी हैं। कर विभाग ने आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी घोषणा की। केंद्र ने एक बार फिर वित्तीय वर्ष 2020-2021 या आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को पिछले साल 31 दिसंबर से इस साल तीन महीने बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। इसका मतलब है कि करदाता मार्च के मध्य तक वित्त वर्ष 2011 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में आने वाली समस्याओं के कारण समय सीमा भी बढ़ा दी गई है।

भारत सरकार ने मंगलवार को 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न के साथ-साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया। पूरे भारत के नागरिकों और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने पिछले साल दिसंबर के अंत में शिकायत की थी। आईटीआर पोर्टल का प्रदर्शन, जिसके बाद कर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाने का आह्वान किया।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक आधिकारिक बयान में कहा, आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने की नियत तारीखों को और बढ़ाने का फैसला किया। आयकर विभाग ने पहले कहा था कि उसने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है।

इसमें आकलन वर्ष 2021-22 के 1.1 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो कि ₹21,323.55 करोड़ है। I-T विभाग ने ट्वीट किया, "CBDT ने 1 अप्रैल, 2021 से 3 जनवरी, 2022 तक 1.48 करोड़ से अधिक करदाताओं को ₹ 1,50,407 करोड़ से अधिक का रिफंड जारी किया।" इसमें से 1.46 करोड़ मामलों में 51,194 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 2.19 लाख से अधिक मामलों में 99,213 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं।

