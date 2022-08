UPI Payemnt: वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि उनका UPI (Unified Payments Interface) के जरिए होनेवाले पेमेंट पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई इरादी नहीं है। दरअसल मीडिया में ये खबर चल रही थी कि RBI एक नए प्रस्ताव पर गौर कर रहा है, जिसके तहत UPI पेमेंट करने पर कस्टमर्स से कुछ चार्ज वसूला जाएगा। यानी ये पेमेंट पूरी तरह मुफ्त नहीं रहेगी। इसी पर सफाई देते हुए वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार यूपीआई सर्विसेस पर किसी तरह का चार्ज वसूलने के बारे में नहीं सोच रही है। इसकी जो भी लागत आती है, उसकी भरपाई सर्विस प्रोवाइडर्स दूसरे तरीकों से करेंगे। आपको बता दें कि भारत में UPI Payement काफी पॉपुलर हो चुका है और इस पर किसी तरह का चार्ज लगाने से डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा।

There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means: Ministry of Finance on reports of imposing extra charges to be paid for every UPI payment pic.twitter.com/d3u49lOpZT

— ANI (@ANI) August 21, 2022