केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक तीन करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है। साथ ही करदाताओं को सलाद ही है। जिन्होंने अभी तक अपना आरटीआर दाखिल नहीं किया है। बता दें इनकम टैक्स रिटर्न करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि टैक्स भुगतान और टीडीएस को सत्यापित करने और लाभ उठाने के लिए ई-फालिंग पोर्टल से दाखिल करें।

टैक्सपेयर्स के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे एआईएस स्टेटमेंट में अपने बैंक पासबुक, ब्याज प्रमाण पत्र, फॉर्म 16 और इक्विटी/म्यूचुअल फंड आदि की खरीद और बिक्री के मामले में ब्रोकरेज से पूंजीगत लाभ विवरण के साथ डेटा को क्रॉस चेक करें। मंत्रालय ने कहा कि आईटीआर दाखिल करना 2021-22 के लिए 3.03 करोड़ तक बढ़ गया है। इनमें से 1.78 करोड़ (आईटीआर-1), 24.42 लाख (आईटीआर-2), 26.58 लाख (आईटीआर-3), 70.07 लाख (आईटीआर-4), 2.14 लाख (आईटीआर-5), 0.91 लाख (आईटीआर-6) और 0.15 लाख (आईटीआर-7) है।

More than 3 crore Income Tax Returns have already been filed on the new e-Filing portal of the Income Tax Department till 3rd Dec 2021.

Have you filed yours yet? If not, please log in to https://t.co/GYvO3mRVUH & file your #ITR for AY 2021-22 NOW to avoid last-minute rush! pic.twitter.com/mJCJlg4GsI

