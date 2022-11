मदर डेयरी ने फिर से दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी प्रवक्ता ने बताया कि फुल क्रीम दूध की कीमत 63 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 64 रुपये प्रति लीटर हो गई है। टोकन दूध की कीमत 48 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो गई है। फुल क्रीम दूध के 500 एमएल पैक की कीमत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

The price of full cream milk has increased from Rs 63 per litre to Rs 64 per litre; the price of token milk increased from Rs 48 per litre to Rs 50 per litre. No revision in price of 500ml packs of full cream milk: Spokesperson, Mother Dairy pic.twitter.com/NcLBLNVyUz

