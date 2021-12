Akasa Air Logo: राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के समर्थन वाली एयरलाइन कंपनी अकासा एयर (Akasa Air) ने बुधवार को 'द राइजिंग ए' (The Rising A) की थीम पर अपने ब्रांड लोगो और टैगलाइन का अनावरण किया। देश की नई एयरलाइन ने आसमान से प्रेरित होकर राइजिंग A थीम पर अपना लोगो बनाया है। वहीं टैगलाइन Its You Sky मतलब यह आपका आसमान है। बता दें अकासा एयर कम बजट में फ्लाइट सुविधा मुहैया कराएगी।

कंपनी ने कहा कि भारत के सबसे युवा और पर्यावरण के अनुकूल बेड़े के साथ अकासा एयर ब्रांड को स्पष्ट वादा है। वह सभी भारतीयों को आरामदायक, विश्वसनीय और किफायती सफर का मुहैया कराएगी। एयरलाइन ने ब्रांड के कलर्स को भी दिखाया है। यह सनराइज ऑरेंज और पैशनेट पर्पल के मिक्स से बना है। अकासा एयर ने ट्विटर पर अपने लोगो को लॉन्च करते हुए एक वीडियो पर शेयर किया है।

Unveiling ‘The Rising A’ of Akasa Air

Inspired by elements of the sky, The Rising A symbolises the warmth of the sun, the effortless flight of a bird, and the dependability of an aircraft wing.

Always moving upwards. Always inspiring to rise. pic.twitter.com/vzMDT9gEmv

— Akasa Air (@AkasaAir) December 22, 2021