RBI गवर्नर ने दिखाई देश के विकास की तस्वीर, कहा - आज देश में 78% वयस्कों के पास बैंक अकाउंट

RBI के अनुसार UIDAI अब तक 135 करोड़ आधार कार्ड जारी कर चुकी है। इसी तरह 2014 में डिजिटल ट्रांजेक्शन 1.2 बिलियन थी जो 2022 में 91 बिलियन हो गई है।

#WATCH | Mumbai: "India has pioneered a layered approach to digital public infrastructure with the concept of the India Stack. In this respect, the impact of the JAM trinity Jan-Dhan, Aadhaar and Mobile in terms of financial inclusion, digitisation of financial services and… pic.twitter.com/wLSDt9LLv3

