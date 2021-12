SBI Alert: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। एसबीआई के कस्टमर्स 11 दिसंबर यानी शनिवार को बैंक की योनो, योनो लाइट, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कल मेंटेनेंस के काम के कारण स्टेट बैंक की यह सर्विस बंद रहेंगी। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सूचित करते हुए बताया कि शनिवार को बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी। स्टेट बैंक अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

बैंक ने ट्वीट कर दी जानकारी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर लिखा कि शनिवार 11 दिसंबर को एसबीआई के ग्राहक 3000 मिनट तक इंटरनेट बैंकिंग, योनो, योनो लाइट, यूपीआई जैसी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हम अपने सम्मानित ग्राहकों से अनुरोध करते हैं। वे हमारे साथ रहें क्योंकि हम बेहतर बैंकिंग एक्सपीरियंस देने का प्रयत्न करते हैं।

टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का होगा काम

वहीं एसबीआई ने ट्वीट में आगे लिखा, हम 11 दिसंबर 2021 की रात 11.30 बजे से सुबह 04.30 बजे (3000 मिनट) तक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। इस दौरान नेट बैंकिंग, योनो, योनो लाइट, योनो बिजनेस और यूपीआई की सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। हमें असुविधा के लिए खेद हैं और आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ रहें।

We request our esteemed customers to bear with us as we strive to provide a better Banking experience. pic.twitter.com/LZsuqO2B0D

टाटा क्रोमा से शॉपिंग पर डिस्काउंट

वहीं एसबीआई अपने Rupay कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए कैशबैक ऑफर लेकर आया है। टाटा क्रोमा की वेबसाइट से शॉपिंग करने बैंक 10 प्रतिशत तक डिस्काउंट देगा। यह ऑफर 31 जनवरी 2022 तक है। इसके लिए कस्टमर्स को croma.com से कम से कम 3000 रुपए की खरीदारी करनी होगी। वह भुगतान स्टेट बैंक के रुपे कार्ड से करना होगा।

Shop at Croma & ring in the new year with a fantastic deal on your RuPay card. Get 10% off on select products & gadgets up to 500 ₹, exclusively at https://t.co/iWRXisO1re. The offer lasts till 31st January 2022. #CelebrateTheGoodness pic.twitter.com/4dAgzXSkht

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) December 10, 2021