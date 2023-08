Air India New Logo: गुरुवार, 10 अगस्त को एयर इंडिया ने अपने नए लोगो का अनावरण किया। एक इवेंट में इस एयरलाइन ने अपनी रीब्रांडिंग का एलान किया। इस मौके पर टाटा संस (Tata Sons) के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि एयर इंडिया का नया लोगो असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। एयरलाइन के बयान में कहा गया है कि एयर इंडिया का नया लोगो 'द विस्ता' असीमित संभावनाओं और प्रगति का प्रतीक है और यह एयरलाइन के साहसी और आत्मविश्वास से भरे नजरिये के बारे में भी बताता है। नये लोगो में एयर इंडिया के ट्रेडिशनल लाल और सफेद रंग में अब विस्तारा का पर्पल रंग भी जुड़ गया है।

पिछले साल जनवरी में टाटा ग्रुप ने Air India का अधिग्रहण किया था। जिसके बाद से ही एयरलाइंस को नये रंग-रुप देने के लिए कई सारे बदलाव किए हैं। कंपनी ने अपने विमानों को दुरुस्त करने पर तकरीबन 40 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने बताया कि जल्द ही पहला एयरबस ए-350 विमान भारत आएगा। साथ ही, सभी पुराने 777 और 787 ड्रीमलाइनर प्लेन को भी अगले साल तक फिट कर दिया जाएगा।

#WATCH | Air India CEO Campbell Wilson says, "It is a total and complete transformation of Air India. It is not just changing the brand. Now, of course, this takes time. It is a big project. There are a lot of moving parts. But we're absolutely committed to the transformation of… https://t.co/AG7LDakRzG pic.twitter.com/LwckJbS0LD

