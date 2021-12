भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक Leena Nair को यूनिलीवर ने बनाया नया ग्‍लोबल सीईओ, जानिये उनके करियर के बारे में

भारत के लिए वैश्विक पटल पर एक और उपलब्धि भरी खबर है। भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक लीना नायर को मंगलवार को चैनल का नया ग्लोबल सीईओ नामित किया गया है। फ्रांसीसी फैशन ब्रांड चैनल ने मंगलवार, 14 दिसंबर को यूनिलीवर की कार्यकारी लीना नायर को अपना नया वैश्विक सीईओ नामित किया। सोशल मीडिया पर उन्‍होंने लिखा कि मैं अपने लंबे करियर के लिए यूनिलीवर की आभारी हूं। यह एक ऐसी जगह जो 30 साल से मेरा घर है। इसने मुझे वास्तव में संगठन में सीखने, बढ़ने और योगदान करने के कई अवसर दिए हैं। अभी तक मुझे मिले प्यार से मैं अभिभूत हूं। उन्‍होंने शुभचिंतकों को धन्‍यवाद देते हुए कहा, आपको धन्यवाद! कृपया विश्वास करें कि मैं प्रत्येक कमेंट को देख रही हूं। भले ही मैं प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर न दूँ। जानिये कि दुनिया के सबसे बड़े लक्जरी सामान समूहों में से एक को चलाने के लिए चुनी गई लीना नायर कौन हैं।

1) लीना नायर भारत में जन्मी एक ब्रिटिश नागरिक हैं।

2) वे एक्सएलआरआई जमशेदपुर की पूर्व छात्र हैं।

3) वे 52 वर्षीय अमेरिकी व्यवसायी मॉरीन चिकेट को फॉलो करती हैं, जो एक फैशन पृष्ठभूमि से आई थीं और 2016 की शुरुआत तक नौ साल तक चैनल की सीईओ थीं।

4) वह 1992 में कारखाने के फर्श पर एक प्रशिक्षु के रूप में यूनिलीवर की भारतीय सहायक एचयूएल में शामिल हुईं।

5) यूनिलीवर में नायर का करियर 30 साल का रहा।

6) लीना नायर एंग्लो-डच बहुराष्ट्रीय यूनिलीवर में पहली महिला और सबसे कम उम्र की मुख्य HR अधिकारी थीं।

7) नायर यूनिलीवर लीडरशिप एक्जीक्यूटिव के सदस्य थे जो यूनिलीवर के व्यवसाय और वित्तीय प्रदर्शन को वितरित करने के लिए जिम्मेदार है।

8) यूनिलीवर में 1,50,000 लोगों की देखरेख करने वाली नायर जनवरी के अंत में चैनल से जुड़ेंगे। वह लंदन में आधारित होगी।

9) नायर ने पहले ब्रिटिश सरकार के व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति विभाग के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया।

10) यूनिलीवर में उनका अंतिम पद HR (मानव संसाधन) प्रमुख का था। वह कंपनी की कार्यकारी समिति की सदस्य भी थीं।

Overwhelmed by the love and support my appointment as @CHANEL CEO has got. Thank you! Please trust that I am reading every comment, even if I don’t reply to everyone individually. 🙏 — Leena Nair (@LeenaNairHR) December 14, 2021

I am so inspired by what @CHANEL stands for. It is a company that believes in the freedom of creation, in cultivating human potential and in acting to have a positive impact in the world. — Leena Nair (@LeenaNairHR) December 14, 2021

I am humbled and honoured to be appointed the Global Chief Executive Officer of @CHANEL, an iconic and admired company. — Leena Nair (@LeenaNairHR) December 14, 2021

Posted By: Navodit Saktawat