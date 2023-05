PLI Scheme for IT Industry: बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय व्यय के साथ ये स्कीम छह साल की अवधि के लिए है। इसका मकसद हार्डवेयर के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और भारतीय कंपनियों की क्षमता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिये पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी।

In the last 9 years’ electronics manufacturing has increased from a minuscule amount to a significantly large amount. Today electronics manufacturing has reached a landmark of $ 100 billion. In the last financial year, it closed at $ 105 billion.... so continuing that momentum,… pic.twitter.com/IvW0LQBrbZ

— ANI (@ANI) May 17, 2023