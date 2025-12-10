सूरजपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से प्रसूता को किया रेफर, रास्ते में प्रसव के बाद नवजात और मां की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: सूरजपुर जिला अस्पताल में कथित रूप से विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण एक महिला और उसके नवजात की मौत हो गई। स्वजन, प्रसूता को निजी वाहन और फिर एम्बुलेंस से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही प्रसव हो गया और नवजात ने दम तोड़ दिया। बाद में अंबिकापुर पहुंचने पर गर्भवती महिला को भी चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार सूरजपुर जिले के लाछा गांव की 38 वर्षीय गर्भवती कविता सिंह को सोमवार देर शाम अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। स्वजन उसे तुरंत निजी वाहन से सूरजपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन यहां कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। नर्सों ने प्राथमिक जांच कर उसे स्लाइन लगाया और गंभीर स्थिति देखते हुए तत्काल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया।