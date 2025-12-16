मेरी खबरें
    CG Weather Update: उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड से राहत नहीं, पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाया घना कोहरा; दो दिनों बाद तेजी से गिरेगा तापमान

    उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सोमवार और मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक विक्षोभ का असर रहेगा। उसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट होने की संभावना है।

    By Anang Pal Dixit
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 08:09:55 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 08:13:24 AM (IST)
    कई इलाकों में छाया घना कोहरा

    HighLights

    1. उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में घना कोहरा
    2. प्रदेश में अगले दो दिनों तक विक्षोभ प्रभावी रहेगा
    3. उसके बाद तापमान में गिरावट होने की संभावना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में सोमवार और मंंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, हालांकि यह कुछ घंटे में ही समाप्त हो गया लेकिन दृश्यता कम होने से इससे कहीं-कहीं आवागमन पर असर पड़ा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आगे आ रही गर्म हवा और निचले स्तर पर मौजूद ठंडी हवा के मिलने से कोहरा बन रहा है।

    मौसम विभाग की भाषा में इसे संवहनीय कोहरा कहा जाता है जिसकी अवधि कम समय की होती है। वहीं विक्षोभ के बाद छाने वाला कोहरा लंबी अवधि को होता है जिसे संघनन कोहरा कहा जाता है। वर्तमान में सक्रिय विक्षोभ के कारण कोहरे का असर निचले क्षेत्र के साथ साथ आसमान मेंं दो तीन किमी ऊपर भी बना रहा जिससे दिन भर सूर्य की चमक कमजोर रही।


    माैसम विज्ञानी एएम भट्ट ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। इस बीच लंबे समय बाद अंबिकापुर का तापमान सोमवार को छह डिग्री पहुंच गया।

    विक्षोभ का असर कमजोर पड़ते ही बढ़ेगी ठंड

    मौसम विज्ञानी भट्ट ने बताया कि अगले दो दिनों तक विक्षोभ प्रभावी रहेगा। इससे तापमान सात-आठ डिग्री तक पहुंच सकता है लेकिन जैसे ही विक्षोभ कमजोर होगा तापमान में तगड़ी गिरावट होने की संभावना है। इस बीच एक और विक्षोभ अभी विकसित हो रहा है जिसके आने वाले समय में मौसम को प्रभावित करने की संभावना है।

