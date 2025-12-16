CG Weather Update: उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड से राहत नहीं, पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाया घना कोहरा; दो दिनों बाद तेजी से गिरेगा तापमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में सोमवार और मंंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, हालांकि यह कुछ घंटे में ही समाप्त हो गया लेकिन दृश्यता कम होने से इससे कहीं-कहीं आवागमन पर असर पड़ा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आगे आ रही गर्म हवा और निचले स्तर पर मौजूद ठंडी हवा के मिलने से कोहरा बन रहा है।

मौसम विभाग की भाषा में इसे संवहनीय कोहरा कहा जाता है जिसकी अवधि कम समय की होती है। वहीं विक्षोभ के बाद छाने वाला कोहरा लंबी अवधि को होता है जिसे संघनन कोहरा कहा जाता है। वर्तमान में सक्रिय विक्षोभ के कारण कोहरे का असर निचले क्षेत्र के साथ साथ आसमान मेंं दो तीन किमी ऊपर भी बना रहा जिससे दिन भर सूर्य की चमक कमजोर रही।