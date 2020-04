अंबिकापुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। Coronavirus in Chhattisgarh प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रविवार की रात 9 बजे अंबिकापुर शहर सहित सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जिले के नगरीय तथा ग्रामीण इलाकों में लोगों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए घर की लाइटें बंद कर दीपक, मोमबत्ती, टार्च जलाई।

9 मिनट के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने दीपावली जैसी खुशियां मनाई, सिर्फ पटाखे नहीं फूटे नहीं तो सारा नजारा दीपावली सदृश्य ही नजर आया। इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी गई थी। ठीक रात 9 बजे लोगों ने अपने-अपने घरों की लाइट बंद कर दी और आंगन, बालकनी तथा दरवाजे पर दीपक, मोमबत्ती और टार्च जलाकर कोरोना से जंग में एकजुटता का प्रदर्शन किया।

Chhattisgarh: Central Reserve Police Force personnel light up candles in Raipur outside ex-CM Raman Singh's house following PM's appeal to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes & just light a candle,'diya' or mobile's flashlight, to mark fight against #COVID pic.twitter.com/tixGWkqaD4

— ANI (@ANI) April 5, 2020