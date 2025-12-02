शादी का विवाद बना 'टकराव' की चिंगारी! सीतापुर में गुंडागर्दी के खिलाफ रात भर संग्राम, आक्रोशित लोगों ने किया NH जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। शादी समारोह में हुए विवाद से सीतापुर शहर में सोमवार देर रात तनाव का माहौल निर्मित हो गया। दो समुदाय के युवकों के बीच मारपीट की घटना के बाद सीतापुर के उरांवपारा के लोग सड़क पर उतर आए। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल से उरांवपारा पहुंचे और मारपीट तथा गाली-गलौज करते हुए गुंडागर्दी की। राह चलते लोगों को पीटा गया। इसके विरोध में उरांव समाज के लोग रात तक थाने के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने पर बैठे रहे।

गिरफ्तारी के आश्वासन पर विवाद शांत इस कारण मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीतापुर थाने के पास दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। देर रात आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी और गिरफ्तारी के आश्वासन पर विवाद शांत हुआ। मंगलवार सुबह से सीतापुर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के विरोध में लोग शहर बंद कराने निकले हैं। अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप जानकारी के अनुसार, 29 नवंबर की रात उरांवपारा निवासी अमन खेस एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहीं काराबेल के टोकोपारा निवासी निक्कू खान और महेश दास से उसका विवाद हो गया। निक्कू खान टेंट व्यवसाय से जुड़ा है। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। बाद में दोनों पक्ष सीतापुर थाना पहुंचे। अमन खेस का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ निक्कू खान की शिकायत पर उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली, जबकि उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। उरांव समाज के लोग आक्रोशित इतना ही नहीं इसी विवाद को लेकर सोमवार की रात टोकोपारा के मुस्लिम युवक कथित रूप से स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल से सीतापुर के उरांवपारा पहुंचे। यहां अमन खेस के साथ जिसे चाहा उसे मारा। भय का माहौल बनाकर महिलाओं से बदतमीजी की। इससे उरांव समाज के लोग आक्रोशित हो गए। उरांव समाज के लोग सड़क पर उतर गए। सीतापुर थाने के सामने अंबिकापुर-पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोग धरने पर बैठ गए।