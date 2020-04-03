ग्राम पटेलों ने दिया साल भर का मानदेय

बालोद 04 फोटो है....09
बालोद, (नईदुनिया न्यूज)। बालोद जिले के पटेल संघ के जिला अध्यक्ष ठाकुरनाथ योगी बालोद और जिला सचिव चंदूलाल भुसाखरे ग्राम दर्रीटोला ने शासन द्वारा प्रदाय किये जाने वाले एक वर्ष के मानदेय राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने के लिए एसडीएम सिल्ली थामस को उनके कार्यालय में जाकर अपनी सहायता राशि प्रदान किया गया। ताकि इस महामारी के समय मे इस वायरस से पीड़ित और गरीबों के हित मे वह अपना सहयोग प्रदान कर सकें।
तुलसी मानस प्रतिष्ठान ने दान किए 21 हजार
बालोद, (नईदुनिया न्यूज)। कोरोना जैसे विश्वव्यापी संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी विपदा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों संसद मोहन मंडावी आत्माराम कुंभज, शिशुपाल सोरी, छगन यादव, गोपाल वर्मा, जगदीश देशमुख, पुरुषोत्तम राजपूत, हृदयराम सोरी, राजेंद्र ठाकुर, लीलार सिन्हा, सीताराम साहू, त्रेता चंद्राकर ने कलेक्टर कांकेर से मिलकर कर 21 हजार रूपए का चेक भेंटकर मुख्यमंत्री राहत कोष में राष्ट्रव्यापी विपदा से निपटने हेतु एक लघु उपक्रम किया है।
लॉकडाउन के कारण सामाजिक वार्षिक अधिवेशन टला
बालोद, (नईदुनिया न्यूज)। ठेठवार यादव समाज बालोद राज के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बताया कि आगामी 5 अप्रैल को आयोजित सामाजिक वार्षिक महाधिवेशन लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिया गया है। आपने बालोद जिला के सभी सदस्यों से अपील किया है कि लॉकडाउन के दौरान घर में रहे और शासन द्वारा दिए गए समस्त सुझावों का पालन करें। यह जानकारी समाज के मीडिया प्रभारी बलदेव यादव ने दिया।
निधनः प्रतिमा दत्त
बालोद। शहर के प्रसिद्घ चिकित्सक स्व. डॉ. संतोष कुमार दत्त की पत्नी प्रतिमा दत्त का 86 वर्ष में बिलासपुर में आकस्मिक निधन 2 अप्रैल को हो गया। जिनका अंत्येठिक कार्यक्रम शुक्रवार को निवास सदर रोड से तांदुला तट मुक्तिधाम में किया।
