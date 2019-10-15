मेरी खबरें
    जंगली हाथियों का दल पहुंचा खैरी जमनी के जंगल

    0- एक ग्रामीण को घायल किया आक्रामक हाथी ने, अस्पताल में उपचार जारी पलारी मुख्यालय से मात्र 13 किलोमीटर दूर वन्य ग्राम धमनी और खैरी जंगल के बीच 13 हाथियों का दल कसडोल क्षेत्र के ग्राम पैरागुड़ा घाट से होते हुए पहले ग्राम मुड़ियादिह रुपनारायण बाँधे के खेत में पहुंचा। वहां उसके दो एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Tue, 15 Oct 2019 08:09:35 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 15 Oct 2019 08:09:35 PM (IST)
    पलारी। नईदुनिया न्यूज

    पलारी मुख्यालय से मात्र 13 किलोमीटर दूर वन्य ग्राम धमनी और खैरी जंगल के बीच 13 हाथियों का दल कसडोल क्षेत्र के ग्राम पैरागुड़ा घाट से होते हुए पहले ग्राम मुड़ियादिह रुपनारायण बाँधे के खेत में पहुंचा। वहां उसके दो एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया। जहां से वह ग्राम धमनी होते खैरी के जंगलों में सुबह 6 बजे पहुंचा सुबह ग्राम धमनी का एक चरवाहा भैस चराने निकला था, तभी वह धमनी की ओर से सड़क पर गुजर रहे हाथी को देखकर वन विभाग को इसकी सूचना दी।

    ब्लाक के ग्राम खैरी धमनी के जंगल में जंगली हाथियो का झुंड नदी के उस पार से यहां आ पहुंचा है, जो रास्ते में किसानों के धान का फसल को रौंद कर नुकसान पहुंचाते हुए आए हैं। वहीं जंगल में पहुँचे हाथियों के झुंड को भगाने वन अमला और पुलिस जुटे हुआ है। अब तक सिर्फ विभाग हाथी के जंगल से बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहे हैं ताकि उसे नदी के उस पार बार नयापारा के जंगल में भगा सके। वहीं शाम होते ही रेस्क्यू टीम हाथी को भगाने का काम शुरू करेगी। इसके लिए कंडा मशाल सर्च लाइट की ब्यबस्था कर शाम ढलने का इंतजार कर रहे है जो थोड़ा अंधेरा होने पर हाथियों को जंगल से बाहर निकालकर नदी पार करा सके।


    जंगल में हाथी देखने गया एक ग्रामीण को किया घायल

    जैसे ही खैरी घमनी के जंगल में हाथी आने की मुनादी आसपास के गांवों में वन विभाग द्वारा करा कर लोगों को जंगल जाने से मना किया गया तो बहुत से लोगों ने उत्सुकतावश मोटरसायकल सायकल पैदल जंगल चले गए, जो धमनी जंगल के कक्ष क्रमांक 31 के आसपास हाथियो के झुंड को देखने चारों तरफ से ग्रामीण जंगल में विभाग और पुलिस के मना करने के बावजूद जंगल में घुस गए। तभी ग्राम मुड़ियाडीह निवासी समोखन पिता फूलचंद सतनामी (45) को एक दम नजदीक से देखने पहुंच गया। तभी पीछे से कुछ लोग हल्ला करने लगा, तो हाथी उसे दौड़ाने लगे। तभी बीच में समोखन हाथी के चपेट में आ गया और भाग नहीं सका। जैसे ही समोखन जमीन पर गिरा, हाथी ने अपने का पांव से उसके पैर को दबा दिया। इससे समोखन चुपचाप जमीन पर पड़ा रहा। कुछ देर हाथी उसे निहारतीं रही। जब ग्रामीण एकदम सांस रोकर लेटा रहा। इससे हाथी उसे मृत समझ वापस झुंड की ओर चला गया। इसके बाद में वन विभाग के लोगों ने जंगल के अंदर से जाकर बाहर निकाले और तत्काल एक हजार का सहायता राशि देकर उन्हें उपचार के लिए पलारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉ. योगेंद्र वर्मा ने बताया कि पैर दबने से फैक्चर हो गया है। इससे पहले पांच वर्ष पूर्व से लगातार पलारी क्षेत्र में हाथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वह अभी तक पलारी से छह किलोमीटर दूर के ग्राम कोसमन्दा तक पहुंच चुका है ।

    बताया जाता है कि हाथी यहां महुआ पास की लालच में आए हैं। ग्राम खैरी में अवैध महुआ शराब भारी मात्रा में बनाई जाती है। इसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है, जिसे सूंघ कर धमनी खैरी तक आ गए हैं हाथी ।

    बलौदाबाजार जिले में 31 करोड़ का बिजली बिल बकाया

    0- सख्त हुआ विभाग, बिजली बिल नहीं पटाए तो कटेंगे बिजली कनेक्शन

    0- सबसे ज्यादा बकाया बिला सरकारी कार्यालय के

    पलारी । नईदुनिया न्यूज

    बलौदाबाजार भाठापारा जिला के 93375 बिजली उपभोक्ताओं का 31 करोड़ 18 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें अधिकांश शासकीय कार्यालय के बिजली बिल बकाया है। वहीं 2675 उपभोक्ता के 7 करोड़ 13 लाख का बिल बकाया होने से बिजली काटी गई है। इसमें 1597 लोगों ने 1करोड़ 36 लाख रुपये जमा कर वापस कनेक्शन जुड़वा लिए है। तो वही 56 लोगों ने बिजली कटने के बाद भी अवैध तरीके से कनेक्शन जोड़कर बिजली जला रहे है। इनके विरुद्घ विभाग कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विद्युत विभाग में 31करोड़ 18 लाख की बकाया राशि वसूली करने विभाग सख्त नजर आ रहे हैं जो वसूली के लिए कठोर कदम उठाकर कर बिल नही पटाने वाले उपभक्ताओ का लाइन काटेंगे। सबसे ज्यादा बकाया तो शासकीय कार्यलय का है। इसमें 2671 कनेक्शन के 2 करोड़ 44 लाख रुपये है, तो वही स्थानीय निकायों ग्राम पंचायतों के 1631 कनेक्शन में 11 करोड़ 98 लाख रुपये का बिल है जो नल-जल सड़क बिजली का है अगर बिल का भुगतान नहीं हुआ तो आए दीपावली में न लोगों को पानी मिलेगा नहीं सड़क गली रोशन रहेंगे क्योंकि इनके भी कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही है।

    इसी तरह अन्य शासकीय कार्यलयों के 4322 कनेक्शन के 14 करोड़ 59 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है जिसमें राजस्व, कॉलेज, कोर्ट, वन, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, जेल, स्वास्थ, सहकारी समिति, शिक्षा विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्रामीण यांत्रिकी, कोषालय, आइटीआइ, कृषि विभाग, पुलिस, राजस्व, उपपंजीयक जैसे संस्थाओं का बड़ा राशि बकाया है।

    इस संबंध में कार्यपालन यंत्री वीके राठिया का कहना है कि जिले में विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली बिल 31 करोड़ से अधिक का बकाया है। जिसे विभाग विशेष वसूली अभियान चलाकर पैसे वसूली कर रहे हैं अगर विभाग का बिल नहीं पटा तो लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हं।ै इसके लिए वे स्वम जिम्मेदार होंगे। परेशानी से बचने समय पर बिजली बिल का भुगतान कर दें। शासकीय बिल ज्यादा है उसे पटवाने के लिए कहा जा रहा है।

