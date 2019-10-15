जंगली हाथियों का दल पहुंचा खैरी जमनी के जंगल

0- एक ग्रामीण को घायल किया आक्रामक हाथी ने, अस्पताल में उपचार जारी पलारी। नईदुनिया न्यूज पलारी मुख्यालय से मात्र 13 किलोमीटर दूर वन्य ग्राम धमनी और खैरी जंगल के बीच 13 हाथियों का दल कसडोल क्षेत्र के ग्राम पैरागुड़ा घाट से होते हुए पहले ग्राम मुड़ियादिह रुपनारायण बाँधे के खेत में पहुंचा। वहां उसके दो एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया। जहां से वह ग्राम धमनी होते खैरी के जंगलों में सुबह 6 बजे पहुंचा सुबह ग्राम धमनी का एक चरवाहा भैस चराने निकला था, तभी वह धमनी की ओर से सड़क पर गुजर रहे हाथी को देखकर वन विभाग को इसकी सूचना दी।

ब्लाक के ग्राम खैरी धमनी के जंगल में जंगली हाथियो का झुंड नदी के उस पार से यहां आ पहुंचा है, जो रास्ते में किसानों के धान का फसल को रौंद कर नुकसान पहुंचाते हुए आए हैं। वहीं जंगल में पहुँचे हाथियों के झुंड को भगाने वन अमला और पुलिस जुटे हुआ है। अब तक सिर्फ विभाग हाथी के जंगल से बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहे हैं ताकि उसे नदी के उस पार बार नयापारा के जंगल में भगा सके। वहीं शाम होते ही रेस्क्यू टीम हाथी को भगाने का काम शुरू करेगी। इसके लिए कंडा मशाल सर्च लाइट की ब्यबस्था कर शाम ढलने का इंतजार कर रहे है जो थोड़ा अंधेरा होने पर हाथियों को जंगल से बाहर निकालकर नदी पार करा सके।

जंगल में हाथी देखने गया एक ग्रामीण को किया घायल जैसे ही खैरी घमनी के जंगल में हाथी आने की मुनादी आसपास के गांवों में वन विभाग द्वारा करा कर लोगों को जंगल जाने से मना किया गया तो बहुत से लोगों ने उत्सुकतावश मोटरसायकल सायकल पैदल जंगल चले गए, जो धमनी जंगल के कक्ष क्रमांक 31 के आसपास हाथियो के झुंड को देखने चारों तरफ से ग्रामीण जंगल में विभाग और पुलिस के मना करने के बावजूद जंगल में घुस गए। तभी ग्राम मुड़ियाडीह निवासी समोखन पिता फूलचंद सतनामी (45) को एक दम नजदीक से देखने पहुंच गया। तभी पीछे से कुछ लोग हल्ला करने लगा, तो हाथी उसे दौड़ाने लगे। तभी बीच में समोखन हाथी के चपेट में आ गया और भाग नहीं सका। जैसे ही समोखन जमीन पर गिरा, हाथी ने अपने का पांव से उसके पैर को दबा दिया। इससे समोखन चुपचाप जमीन पर पड़ा रहा। कुछ देर हाथी उसे निहारतीं रही। जब ग्रामीण एकदम सांस रोकर लेटा रहा। इससे हाथी उसे मृत समझ वापस झुंड की ओर चला गया। इसके बाद में वन विभाग के लोगों ने जंगल के अंदर से जाकर बाहर निकाले और तत्काल एक हजार का सहायता राशि देकर उन्हें उपचार के लिए पलारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉ. योगेंद्र वर्मा ने बताया कि पैर दबने से फैक्चर हो गया है। इससे पहले पांच वर्ष पूर्व से लगातार पलारी क्षेत्र में हाथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वह अभी तक पलारी से छह किलोमीटर दूर के ग्राम कोसमन्दा तक पहुंच चुका है । बताया जाता है कि हाथी यहां महुआ पास की लालच में आए हैं। ग्राम खैरी में अवैध महुआ शराब भारी मात्रा में बनाई जाती है। इसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है, जिसे सूंघ कर धमनी खैरी तक आ गए हैं हाथी ।