बालोद में नाबार्ड सब्सिडी के नाम पर किसानों से 37 लाख की ठगी, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, बालोद। जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र में एक बार फिर ठगी का मामला सामने आया है। नाबार्ड योजना में 90 प्रतिशत सब्सिडी दिलाने का झांसा देकर दो आरोपितों ने किसानों के नाम पर विभिन्न बैंकों से लोन निकालकर लगभग 37.30 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। आरोपितों ने बोर खनन, मछली पालन, तार घेरा लगाने जैसे कार्यों के नाम पर कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहनों का लोन किसानों के नाम पर लिया।

पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार इसकी शिकायत पीड़ित किसानों ने डौंडीलोहारा थाने में की है। पुलिस ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना अंतर्गत ग्राम बकलीटोला निवासी हसमुद्दीन खान उर्फ हसन खान पिता शेख कम्रूद्दीन खान व ग्राम जारवाही निवासी आमिर खान उर्फ शिव वर्मा के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। प्रभावित किसानों में ग्राम बगईकोन्हा निवासी राधेलाल कोर्राम, ग्राम किल्लेकोडा निवासी मूलुराम राणा और बुद्धराम शामिल हैं।